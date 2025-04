Selección de Grandes Crímes: El niño que no debía morir (2/2)

“Mirá, Marlon, no echés el c... al charral... Ya te pagué, y a mí no me ves la cara de p... Trato es trato...

”El doctor Emec Cherenfant se detuvo, miró a Víctor, cuyo rostro era una máscara de tristeza, dolor e impotencia, y siguió leyendo.

“Ya se murió este mono hdp... Y ya lo envolví en una cobija y en papel de ese que dan los bomberos para envolver a los que se mueren de esa enfermedad, pero vos sabés bien que no se murió de eso... Vos y yo lo ‘horcamos’. Ya me tenía harta y ese maldito tenía que pagarme lo que me hizo con la zorra de la Julia... Así que venís a llevártelo, o te vas a arrepentir... Te pagué y te di lo que me pediste, me usaste y a saber si me pasaste una mala enfermedad, y de mí no se burla nadie... Ya lo sabés. Y si no me creés, mirá donde está el imbécil de Víctor que creyó que yo no era suficiente mujer para quitarle la calentura, y se tuvo que meter con esa flor de letrina de la Julia... Y a mí me vale...

”Hasta aquí llegaba la “carta”. El doctor Cherenfant la leyó una y otra vez, y estuvo de acuerdo con Víctor en que la maldad humana era más grande que todo lo que uno podía imaginarse.

“Ella me mató a mi niño -dijo Víctor-. Esa es la letra de Amanda... Ella escribió todo eso, y no sé cómo es que este papel está en la Biblia... esta Biblia es vieja... Era de mi mamá, y yo creo que viene en la familia desde mi tatarabuelo, que dicen que fue sacristán en la iglesia de Ojojona... A mí siempre me gustaba, pero no la leía. La guardaba porque mi mamá me la regaló. Y allí se quedó cuando me agarraron, por algo que no hice... La propia Amanda se lo puede decir... Pero, como eso ya pasó, yo quisiera que usted me aconseje”.

El doctor lo miró. Siempre ha sido un hombre compasivo, y el dolor que había en el pecho de aquel hombre era tan real y tan cruel que el doctor Cherenfant sintió empatía hacia él.

“¿Qué consejo quiere?” -le preguntó.

“Usted que sabe mucho de casos de crímenes, doctor -le dijo Víctor-, debe saber qué es lo que hay que hacer para que se aclare la muerte de mi muchachito”.

“Aquí está bien claro... Ella y este tal Marlon lo ahorcaron, y después se lo llevaron a enterrar como si hubiera sido víctima de la pandemia”.

“Sí, eso dice”.

“Es una confesión clara”.

“Sí”.

“Bueno, en el caso de que se compruebe que esta es la letra de su mujer, Amanda”.

“Es la letra de ella... Yo tengo otras cartas... A ella le gustaba escribir en papel... Como era comerciante, siempre llevaba sus cuentas en un libro, y allí escribía de todo”.

“No está firmada”.

“Pero es la letra de ella... Y allí confiesa cómo mataron a mi hijo, y que ese Marlon se lo llevó...”

“No dice que Marlon se lo llevó”.“Pero sí dice que ellos dos lo mataron, ahorcándolo”.

“Sí”.

“Lo que me gustaría saber es dónde lo enterraron”.

“Debe de haber un registro de la muerte del niño. En ese tiempo, todos los muertos por coronavirus eran registrados”.

“Yo quisiera saber dónde está enterrado mi muchachito”.

“Tiene que ir a la Policía”.

“¿Cree que me ayuden?”

“Sí... Le van a ayudar”.

“¿A quién me recomienda?”.

“Déjeme llamar a un amigo para consultarle este caso”.