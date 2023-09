“Esperaba la muerte de ella, pero no ahorita”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Calles de tierra, casas de adobe, de madera, de lámina y una que otra de bloque o ladrillo. La colonia donde vive Aleyda López se comenzó a poblar en 2020, justo cuando la pandemia del covid-19 ingresó al país.

La gente se quedó sin empleo, no pudieron pagar más alquiler y decidieron invadir esa zona, que colinda con la Cerro Grande.

La familia de Aleyda vivía allí desde mucho antes. Incluso, cuando la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus logró ubicarla el pasado 24 de mayo de 2023, la referencia más cercana fue la planta de procesamiento de Cadeca (de Pollo Rey).

La vivienda está ubicada a unas cuadras, justo en la colonia Montes de Bendición, donde prácticamente no hay transporte y llegar hasta un hospital significa caminar o buscar un taxi que quiera ingresar a cambio de 200 o 300 lempiras por la carrera.

Esa fue la tarifa que Aleyda pagó cuando estaba en labor de parto. Fue en plena madrugada y caminó al costado de su padre hasta que un alma bondadosa la ayudó.

Recuerda ese día a detalle, pues conoció a la niña que le enseñó la palabra amor, incluso cuando ya solo puede verla en fotografías.

Kimberly López nació el 1 de junio de 2016 en el Hospital San Felipe de la capital. 2,464 días después (6 años y 9 meses) murió en la casa de su abuela, justo donde cuelgan en las paredes las fotografías que le tomaron en vida.

La niña fue diagnosticada con microcefalia por zika cuando nació, aunque los médicos ya sabían desde mucho antes que su sobrevivencia dependería toda la vida de su madre.

Cuando Aleyda estaba en gestación, nunca le dijeron nada sobre la discapacidad de Kimberly, pero la enviaron con una psicóloga que crudamente le informó que su hija moriría porque “no está preparada para sobrevivir fuera de tu vientre”.

En ese entonces la pequeña había sido diagnosticada con ventriculomegalia, una anomalía provocada por el virus del zika que Aleyda contrajo en el primer mes de gestación. Apenas tenía 15 años, así que llorar fue la solución más inmediata.

Desde allí tuvo más dudas que certezas, sobre todo porque durante la gestación nadie le comentó de que la niña sería discapacitada, en el hospital solo le ordenaron exámenes cada 15 días.

“Cuando ella nace en el Hospital San Felipe solo me la ponen encima, yo la veo y la abrazo, entonces le pregunto a la doctora por qué trae su cabeza tan chiquita”, dijo. La médico solo le contestó que era normal porque estaba recién nacida.

La niña fue enviada a la sala de recién nacidos, hasta donde su mamá la fue a buscar 12 horas después ya que nadie le daba razón de su hija. Kimberly estaba sola, apartada del resto de recién nacidos.

“En mi curiosidad fui a agarrar los papeles de ella que estaban de recién nacida y empecé a leer: decía que tenía labio leporino y microcefalia con efecto secundario a zika”, contó. “Sentí horrible. Entonces lloré, lloré y lloré. La agarré y la abracé y solo le dije que todo iba a estar bien”, mencionó.

Aunque Aleyda trataba de darle palabras reconfortantes a su hija, hasta ella misma dudaba de sí en realidad todo estaría bien, pues esa misma noche que se enteró que su hija tenía microcefalia por el zika, también vivió uno de sus efectos: las convulsiones.

Ella no sabía qué pasaba, pero el pequeño cuerpo de Kimberly temblaba y los labios estaban morados. “Yo lo reporté y me dijeron que era imposible, yo les dije que si algo le pasaba los iba a demandar porque no me contestaron nada”, comentó entristecida, recordando cómo el personal de salud se reía.

La niña estuvo internada durante 15 días, tiempo en el que Aleyda se dedicó a sobrepensar las cosas y a llorar día y noche. La visitaba en los horarios permitidos, le hablaba, trataba de darle fortaleza con todo el amor que solo una madre sabe ofrecer.

“Yo me sentía triste y me sentía culpable de que ella nació así”, confesó con voz entrecortada, aunque en el fondo sabía que no era su culpa.