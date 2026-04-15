Game of Thrones tendrá película: así avanza el primer filme del universo de HBO

Las Vegas, Estados Unidos.- El universo de Game of Thrones sigue expandiéndose y, esta vez, da un paso clave hacia la gran pantalla. Durante la presentación de Warner Bros. en el evento CinemaCon en Las Vegas, el estudio confirmó el título de la que será su primera adaptación cinematográfica: Game of Thrones: Aegon’s Conquest.
El anuncio se realizó como parte del calendario de producciones del estudio bajo la etiqueta “2027 y más allá”, sin mayores detalles por parte de los ejecutivos.
La revelación apareció en una diapositiva presentada por los codirectores del grupo cinematográfico, Michael De Luca y Pamela Abdy, dejando claro que el proyecto ya forma parte de los planes a largo plazo del estudio.
La historia estará centrada en Aegon I Targaryen, también conocido como Aegon el Conquistador, una de las figuras más determinantes en la historia de Poniente.
Su legado, narrado por George R. R. Martin en el libro "Fuego y sangre", relata cómo logró unificar los Siete Reinos bajo un solo dominio y forjar el icónico Trono de Hierro a partir de las armas de sus enemigos.
Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre la trama, el proyecto surge tras diversas evaluaciones internas de Warner Bros. y HBO, que consideraron inicialmente llevar esta historia al formato de serie.
Finalmente, la apuesta se inclinó por una producción cinematográfica, marcando un nuevo rumbo para la franquicia.
El guion estará a cargo de Beau Willimon, reconocido por su trabajo como showrunner en House of Cards y su participación como guionista en Andor, lo que refuerza la intención del estudio de consolidar esta nueva etapa con talento experimentado.
Esta película se suma a la lista de producciones que continúan explorando el universo tras el final de Game of Thrones en 2019.
Entre ellas destaca House of the Dragon, ambientada casi dos siglos antes de los acontecimientos de la serie original, y que ha servido como punto de partida para seguir expandiendo una de las franquicias más influyentes de la televisión contemporánea.