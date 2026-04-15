Game of Thrones tendrá película: así avanza el primer filme del universo de HBO

Las Vegas, Estados Unidos.- El universo de Game of Thrones sigue expandiéndose y, esta vez, da un paso clave hacia la gran pantalla. Durante la presentación de Warner Bros . en el evento CinemaCon en Las Vegas, el estudio confirmó el título de la que será su primera adaptación cinematográfica: Game of Thrones: Aegon’s Conquest.

El anuncio se realizó como parte del calendario de producciones del estudio bajo la etiqueta “2027 y más allá”, sin mayores detalles por parte de los ejecutivos.

La revelación apareció en una diapositiva presentada por los codirectores del grupo cinematográfico, Michael De Luca y Pamela Abdy, dejando claro que el proyecto ya forma parte de los planes a largo plazo del estudio.

La historia estará centrada en Aegon I Targaryen, también conocido como Aegon el Conquistador, una de las figuras más determinantes en la historia de Poniente.

Su legado, narrado por George R. R. Martin en el libro "Fuego y sangre", relata cómo logró unificar los Siete Reinos bajo un solo dominio y forjar el icónico Trono de Hierro a partir de las armas de sus enemigos.