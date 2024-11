Met Gala 2025: fecha, temática confirmada y todo lo que debes saber

4

La temática elegida por Anna Wintour es “Superfine: Tailoring Black Style” que está inspirado en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity escrito por Mónica L. Miller y que se publicó en 2009.

La exposición rendirá homenaje a la sofisticación y creatividad del dandismo negro, un estilo que trasciende lo estético y se convierte en herramienta de expresión cultural, resistencia e identidad.

El dandismo negro tiene sus raíces en el siglo XVIII, cuando hombres afrodescendientes adoptaron estilos de vestir inspirados en la aristocracia europea, pero con toques únicos que desafiaban las expectativas sociales impuestas de la época.

Este estilo ha evolucionado y se ha convertido en una expresión de poder, individualidad y orgullo cultural.