Educación anuncia mejoras en centros educativos de Francisco Morazán este 2026

Tegucigalpa, Honduras.– De cara al inicio del año escolar 2026, autoridades de la Secretaría de Educación anunciaron la ejecución de mejoras infraestructurales en distintos centros educativos del departamento de Francisco Morazán, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para la comunidad educativa.
De acuerdo con las autoridades, los trabajos incluirán la reparación de aulas, techos, sistemas eléctricos y sanitarios, así como el acondicionamiento de áreas comunes que durante años han presentado un notable deterioro.
Al respecto, la directora departamental de Educación de Francisco Morazán, Digna Ruiz, explicó que se busca atender de manera prioritaria las necesidades del personal docente y administrativo en los niveles de educación prebásica, básica y media.
“Actualmente, contamos con unidades encargadas del monitoreo y mejoramiento de los centros educativos, las cuales esperamos poner en pleno funcionamiento en el corto plazo”, afirmó.
Ruiz además señaló que, durante varios períodos lectivos, la problemática infraestructural recayó principalmente en los padres de familia, quienes han asumido responsabilidades y costos que corresponden al Estado. No obstante, aseguró que esta situación comenzará a revertirse con la intervención directa de la Secretaría de Educación.
“La Secretaría de Educación que se encargan de hacer el monitoreo respectivo, pero también conocemos que los padres de familia ponen ese trabajo extra, estamos más que seguros que muchos padres ya organizándose para poder hacer algún tipo de mejoras, los cuales, pues, van a beneficiar”, puntualizó.
Necesidades
Mediante un recorrido por distintos centros educativos del Distrito Central, autoridades del sector educación informaron a EL HERALDO que entre las incidencias más recurrentes se encuentran el deterioro de muros perimetrales, daños en techos y filtraciones de agua.
El caso más destacado se encuentra en el Centro de Educación Básica Álvaro Contreras, ubicado en Barrio Abajo; que desde más de seis meses registra un enorme socavón en sus instalaciones.
Según Yolanda Banegas, subdirectora del centro educativo, recibieron visitas por parte de Comité Permanente de Contingencias (Copeco) y la Secretaría de Educación, sin embargo, las mejoras continúan siendo promesas latentes.
"Con las autoridades de educación estimulamos las gestiones pertinentes con la documentación que nos pidieron y no regresaron. Hasta el momento seguimos esperando", aseguró Banegas.