Educación anuncia mejoras en centros educativos de Francisco Morazán este 2026

Tegucigalpa, Honduras.– De cara al inicio del año escolar 2026, autoridades de la Secretaría de Educación anunciaron la ejecución de mejoras infraestructurales en distintos centros educativos del departamento de Francisco Morazán, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para la comunidad educativa.

De acuerdo con las autoridades, los trabajos incluirán la reparación de aulas, techos, sistemas eléctricos y sanitarios, así como el acondicionamiento de áreas comunes que durante años han presentado un notable deterioro.

Al respecto, la directora departamental de Educación de Francisco Morazán, Digna Ruiz, explicó que se busca atender de manera prioritaria las necesidades del personal docente y administrativo en los niveles de educación prebásica, básica y media.

“Actualmente, contamos con unidades encargadas del monitoreo y mejoramiento de los centros educativos, las cuales esperamos poner en pleno funcionamiento en el corto plazo”, afirmó.