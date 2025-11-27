Centros educativos aún esperan obras de reparación tras daños por lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- A dos días de que finalice el año lectivo, 18 centros educativos de Tegucigalpa continúan sin recibir las obras de reparación prometidas tras los daños ocasionados por las fuertes lluvias de octubre.
Directores y docentes explicaron que entre los trabajos pendientes figuran la reparación de techos, la rehabilitación de aulas y el reforzamiento de muros perimetrales, afectaciones que han limitado el desarrollo normal de las clases.
Directores y docentes señalan que los trabajos pendientes incluyen reparación de techos, rehabilitación de aulas, y reforzamiento de muros perimetrales.
El pasado 22 de octubre, EL HERALDO realizó un recorrido por los centros que, según informes oficiales del Comité Permanente de Contingencias (Copeco), presentaban daños infraestructurales que interrumpían los procesos de enseñanza.
No obstante, un mes después, directores y docentes aseguran que las intervenciones aún no han comenzado y que siguen a la espera de una respuesta concreta por parte de la Secretaría de Educación.
El caso más destacado se encuentra en el Centro de Educación Básica Alvaro Contreras, ubicado en Barrio Abajo; que desde más de seis meses registra un enorme socavón en sus instalaciones.
Según Yolanda Banegas, subdirectora del centro educativo, recibieron visitas por parte de Copeco y la Secretaría de Educación, sin embargo, las mejoras continúan siendo promesas latentes.
"Con las autoridades de educación estimulamos las gestiones pertinentes con la documentación que nos pidieron y no regresaron. Hasta el momento seguimos esperando" aseguró Banegas.
Asimismo, recordó qué ante el persistente socavón, una maestra y alumna cayeron accidentalmente en el agujero, lo que representa un peligro constante para la población educativa.
Por su parte, Wilfredo Moreno, subdirector del Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC) que reportaba filtraciones de agua, inundaciones en varios salones de clases y daños en el muro perimetral en varios salones de clases
aseguró a este rotativo que, al igual que directores de otros centros educativos, sigue a la espera de soluciones por parte de la Secretaría de Educación.
"Todo sigue igual en el centro educativo, las autoridades aún no vienen. Nosotros seguimos a la espera de solucione", aseguró el subdirector.
Centros afectados
Según los reportes oficiales, entre los centros con mayores daños también figuran el Instituto José Pineda Gómez, en la colonia La Joya, y el Centro de Educación Básica Enmanuel, en la colonia Canaán. Además de El Centro de Educación Básica Gubernamental Enmanuel, localizado en la colonia Canaán.