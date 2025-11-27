Centros educativos aún esperan obras de reparación tras daños por lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- A dos días de que finalice el año lectivo, 18 centros educativos de Tegucigalpa continúan sin recibir las obras de reparación prometidas tras los daños ocasionados por las fuertes lluvias de octubre.

Directores y docentes explicaron que entre los trabajos pendientes figuran la reparación de techos, la rehabilitación de aulas y el reforzamiento de muros perimetrales, afectaciones que han limitado el desarrollo normal de las clases.

El pasado 22 de octubre, EL HERALDO realizó un recorrido por los centros que, según informes oficiales del Comité Permanente de Contingencias (Copeco), presentaban daños infraestructurales que interrumpían los procesos de enseñanza.

No obstante, un mes después, directores y docentes aseguran que las intervenciones aún no han comenzado y que siguen a la espera de una respuesta concreta por parte de la Secretaría de Educación.