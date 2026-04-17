Tormentas, tornados y frío invernal azotarán a Estados Unidos tras ola de calor

Miami, Estados Unidos.- El "clima severo" azotará a partir de este viernes a Estados Unidos, con tormentas, tornados y frío invernal en el medio oeste, el centro y el este del país, tras una ola de calor que acarrea temperaturas mayores al promedio histórico, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

El organismo alertó de un "clima severo extendido" y "amenazas de inundaciones repentinas" en la región del medio oeste y las llanuras del centro y sur del país, además de un "clima invernal tardío" en estados del norte de EE.UU.

"El frente frío terminará con las condiciones calurosas muy por encima del promedio desde el centro al este de EE.UU. hacia el fin de semana", apuntó el NWS en su pronóstico.

En particular, advirtió del peligro de tormentas eléctricas "severas", granizo "gigante", "fuertes" tornados y rachas de viento de 60 a 90 millas por hora (de 96,5 a 144,8 kilómetros por hora) en zonas del medio oeste, el Valle de Misuri y las Grandes Llanuras.

Las ciudades que afrontarán mayores riesgos serán Chicago, Kansas City, Tulsa, Wichita y Madison, seguidas de Milwaukee, Oklahoma City, St. Louis, Des Moines, Dallas, Fort Worth, Omaha, Mineápolis y Arlington.

"Más allá de las mencionadas amenazas de tormentas eléctricas, el clima de invierno permanece en el pronóstico, con una mezcla invernal probable en el norte y el oeste", indicó el reporte.

El pronóstico llega después de que Estados Unidos, en particular zonas en la frontera con México, afrontaron en marzo una "anómala" ola de calor temprana con temperaturas más típicas del verano que superaron los 37 grados centígrados y rompieron récords en decenas de ciudades, según el NWS.

Aunque este calor por encima de la media histórica permanecía la mañana de este viernes en "gran parte" del este y el centro de Estados Unidos, después habría temperaturas "mucho más frías" por debajo del promedio para la misma temporada en años anteriores, remarcó el Servicio Meteorológico.

Las fluctuaciones de clima han sacudido a Estados Unidos, que reportó el segundo invierno más caluroso desde que hay registro pese a las tormentas invernales que acapararon los titulares en febrero, solo por detrás de 2023-2024, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).