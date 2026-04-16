EE UU sanciona a hijos de Daniel Ortega y a empresas por negocio del oro en Nicaragua

Washington, Estados Unidos.- El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció sanciones este jueves para dos hijos de la pareja presidencial nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y cinco individuos, incluyendo al viceministro de Energía y Minas, y a siete empresas mineras, todos ellos involucrados en la extracción de oro en el país centroamericano y su comercialización.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro explicó que todas estas entidades e individuos «ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua» y están «involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua» ligadas al sector aurífero.

Entre los sancionados hoy por el Departamento del Tesoro se cuentan Daniel Edmundo Ortega Murillo, de 46 años, y Maurice Facundo Ortega Murillo, de 40, dos de los siete hijos que la pareja presidencial tienen.