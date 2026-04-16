Trump califica de “pequeña intervención” la operación en Irán y afirma que está por terminar

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este jueves al conflicto en Irán como una "pequeña intervención", al afirmar que se trató de una operación necesaria para impedir que el país desarrollara un arma nuclear, y repitió que está por terminar.

Trump volvió a defender su cruzada militar en Oriente Medio diciendo que se trató de una "pequeña intervención" que "debería terminar bastante pronto", durante un evento en un hotel de Las Vegas, Nevada, centrado en la promoción de sus políticas económicas como la eliminación de impuestos sobre propinas.

Al igual que en ocasiones anteriores, el republicano defendió que si no hubiera atacado a Teherán en febrero "ahora tendrían armas nucleares", a lo que decenas de trabajadores citados para la visita del mandatario respondieron con aplausos.