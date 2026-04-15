Irán afirma que continúa el intercambio de mensajes con EE UU vía Pakistán

Teherán, Irán.- Irán afirmó este miércoles que los intercambios de mensajes con Estados Unidos a través de Pakistán, como país mediador, han continuado tras la ronda de negociaciones del sábado pasado y que una delegación pakistaní podría visitar Teherán en el marco de los esfuerzos para acordar nuevas conversaciones.

“Desde el mismo domingo, cuando la delegación iraní regresó a Teherán, hasta hoy se han intercambiado numerosos mensajes a través del intermediario pakistaní. Nuestras posiciones quedaron muy claras allí y también durante estos intercambios”, aseveró el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa.

El portavoz dijo que es muy probable que hoy llegue a Teherán una delegación pakistaní para abordar el tema, a seis días de que expire el alto el fuego acordado entre Irán y EE.UU.