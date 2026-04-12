Trump predice que Irán regresará a la mesa de negociaciones con Estados Unidos

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo este domingo que Irán regresará a la mesa de negociaciones después de que las conversaciones en Pakistán concluyeran sin un acuerdo para poner fin al conflicto.



"Pronostico que volverán y nos darán todo lo que queremos", declaró el líder republicano en una entrevista con Fox News.

Trump afirmó que lo quiere "todo" y que Irán "no tiene opciones", dado que Estados Unidos puede derrotar a la república islámica "en un solo día".

El presidente estadounidense defendió además sus polémicas declaraciones de la semana pasada, cuando amenazó con acabar con la "civilización" iraní, asegurando que fue ese comentario el que forzó a Teherán a sentarse a negociar.