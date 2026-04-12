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Trump predice que Irán regresará a la mesa de negociaciones con Estados Unidos

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán abandonaron este domingo Islamabad sin un acuerdo tras más de 20 horas de reunión en Pakistán

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 11:59
Trump predice que Irán regresará a la mesa de negociaciones con Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación antes de partir de la Casa Blanca rumbo a Miami, Florida, en Washington, D.C., EE. UU., 11 de abril de 2026.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo este domingo que Irán regresará a la mesa de negociaciones después de que las conversaciones en Pakistán concluyeran sin un acuerdo para poner fin al conflicto.

"Pronostico que volverán y nos darán todo lo que queremos", declaró el líder republicano en una entrevista con Fox News.

Trump afirmó que lo quiere "todo" y que Irán "no tiene opciones", dado que Estados Unidos puede derrotar a la república islámica "en un solo día".

El presidente estadounidense defendió además sus polémicas declaraciones de la semana pasada, cuando amenazó con acabar con la "civilización" iraní, asegurando que fue ese comentario el que forzó a Teherán a sentarse a negociar.

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"Cuando hablo de una civilización, me refiero a que realmente ha cambiado. De verdad que sí", dijo el mandatario, quien suele reivindicar que ha habido un cambio de régimen en Irán fruto de la ofensiva militar en la que murió el líder supremo, Alí Jameneí, el pasado 28 de febrero.

"Yo hago un comentario y ellos dicen: ‘¡Qué gran cosa!’. Ese comentario los llevó a la mesa de negociaciones y no la han abandonado", dijo.

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Las delegaciones de Estados Unidos e Irán abandonaron este domingo Islamabad sin un acuerdo tras más de 20 horas de reunión en lo que fue el cara a cara de más alto nivel entre ambos países desde la revolución islámica de 1979.

Tras finalizar la reunión, Trump anunció que su país bloqueará el estrecho de Ormuz, una decisión que tomó porque, según dijo, Teherán no quiere renunciar a sus "ambiciones nucleares".

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Redacción web
Agencia EFE

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