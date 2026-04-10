Donald Trump celebra el regreso de Artemis II: "Siguiente paso, Marte"

Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este viernes a la tripulación de la misión Artemis II tras su regreso desde la órbita lunar y aseguró que el país dará nuevos pasos hacia futuras exploraciones espaciales, incluida una eventual misión a Marte. "Felicidades a la gran y muy talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de Estados Unidos, no podría estar más orgulloso", afirmó Trump en un mensaje a través de su red social Truth Social.

El mandatario añadió que espera recibir pronto a los astronautas en la Casa Blanca y adelantó que su Administración continuará impulsando la exploración espacial. "Lo haremos de nuevo y luego, siguiente paso, Marte", dijo.