Una madre desconsolada y una familia en luto: entierro de la tiktoker Katherine Mejía

Desesperación, dolor, un ambiente de sufrimiento y una madre desconsolada: así se observa el ambiente durante el entierro de la joven tiktoker hondureña Katherine Mejía, cuyo cuerpo fue sepultado esta tarde tras ser asesinada en Tocoa, Colón.
El cuerpo sin vida de Katherine Mejía, modelo y creadora de contenido conocida como "La Mazorca", fue encontrado sin vida el jueves -16 de abril - en una plantación de palma africana en Tocoa, Colón, tras haber sido reportada como desaparecida un día antes.
Hoy, su familia se despide de ella. Su madre, visiblemente afectada, se recostó sobre su ataúd, lamentando lo ocurrido en contra de su hija, quien habría sido asesinada por una ‘venganza’, según las autoridades.
Vecinos de la comunidad llegaron hasta su hogar para su velatorio, que se realizó en horas de la mañana de este mismo viernes. Con dolor, llevaron rosas y palabras de ánimo a su madre, quien llegó hasta el lugar del crimen a reconocer su cuerpo.
En ese féretro negro estaba el cuerpo de la joven. Mientras tanto, amigos y vecinos llegaban y dejaban flores como muestra de amor hacia Katherine, exigiendo justicia por su muerte.
El dolor era evidente, pues no esperaban que una salida con su supuesta pareja acabaría con su vida, ya que un joven identificado como Óscar Adonis confesó haber sido partícipe de su muerte junto a otras tres personas; todos ya fueron detenidos.
Adonis reveló que participó en su muerte, siendo él quien la llevó engañada para que la asesinaran, pero aseguró que fue obligado y que incluso también lo raptaron con ella y pudo ver cómo se cometió el asesinato.
Confesó que él “tenía una relación a escondidas con Kathy Mazorca” desde hace dos semanas. Sin embargo, los asesinos sí sabían del noviazgo y decidieron usarlo a él como cómplice para acercarse a ella. “Ellos me interceptaron y quisieron que yo les ayudara con eso, amenazándome y todo. Y no tuve otra opción”.
Contó que habían quedado de salir a dar un paseo, cuando “a mí ya me habían interceptado, me tenían amenazado que si yo no la hacía llegar al lugar que ellos me decían, que me iban a matar. O sea, una de dos, y quería plata o plomo”.
egún se conoció con su relato, a Katherine Mejía la asesinaron frente al hospital San Isidro, en Las Palmeras, entre las 8:30 p. m. y 9:00 p. m., lugar donde la bajaron golpeándola y empezaron a puñalearla sin piedad hasta matarla.