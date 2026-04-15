Capital apuesta por recicladoras de asfalto viales para mejorar el estado de calles

Tegucigalpa, Honduras.– La contratación de maquinaria especializada para el reciclado de asfalto, conocida como “dragones”, alcanza una inversión cercana a 100 millones de lempiras, según autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Miguel Sierra, director de Infraestructura y Movilidad Urbana de la comuna capitalina, explicó a EL HERALDO que, tras el inicio de los trabajos de restauración vial en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, la incorporación de este equipo forma parte de un proceso de revisión y renegociación contractual.
"Desde que empezó esta administración es prácticamente un solo proyecto integral en Comayagüela, había una maquinaria conocida como ‘dragones’, que es una recicladora de asfalto; nosotros hemos retomado y renegociado esos contratos... Los dragones andan alrededor de unos 100 millones y los bacheos andan en unos 2 a 3 millones de lempiras", específico.
El funcionario apuntó que la priorización de Comayagüela responde a un rezago en materia de infraestructura vial, por lo que la administración actual busca equilibrar la inversión pública entre ambas ciudades que conforman la capital de Honduras.
Además, el director de infraestructura señaló que el uso de la maquinaria permitirá optimizar los tiempos de ejecución en las vías rehabilitadas, ya que el reciclado del asfalto reduce la necesidad de materiales nuevos y disminuye los costos operativos a largo plazo.
"Metimos a los dragones a que recicle todas las calles y avenidas que se puedan de Comayagüela, y tenemos otra empresa que tiene un contrato de bacheo que no solo es de mezcla, también puede ser bacheo de concreto", explicó.
Las autoridades edilicias enfatizaron en que los trabajos forman parte de una estrategia integral de movilidad urbana, orientada a la reparación de calles y seguridad vial en zonas de alta afluencia.
Además, añadieron que paralelamente se mantienen labores de supervisión técnica para garantizar que los contratos se ejecuten conforme a los estándares establecidos.