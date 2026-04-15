Capital apuesta por recicladoras de asfalto viales para mejorar el estado de calles

Tegucigalpa, Honduras.– La contratación de maquinaria especializada para el reciclado de asfalto, conocida como “dragones”, alcanza una inversión cercana a 100 millones de lempiras, según autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Miguel Sierra, director de Infraestructura y Movilidad Urbana de la comuna capitalina, explicó a EL HERALDO que, tras el inicio de los trabajos de restauración vial en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela, la incorporación de este equipo forma parte de un proceso de revisión y renegociación contractual.

"Desde que empezó esta administración es prácticamente un solo proyecto integral en Comayagüela, había una maquinaria conocida como ‘dragones’, que es una recicladora de asfalto; nosotros hemos retomado y renegociado esos contratos... Los dragones andan alrededor de unos 100 millones y los bacheos andan en unos 2 a 3 millones de lempiras", específico.