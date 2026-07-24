Les valió chancleta las grietas del puente Papa “Chico” y así lo habilitaron

TRAMPA. Adivinen quiénes tiemblan cuando les hablan de volarse a los activistas de las mesas electorales o JRV. No ven que allí está la trampa. Así meten a sus diputados y alcaldes.

2025. De las 70 reformas que proponen los ex del TJE y CNE, con esa basta y sobra, todo lo demás es casaca y lo que procede es el cumplimiento de la Ley. Para ello el MP debe sentar un precedente y meter al mamo al orate de Marlon Ochoa y a Mario Morazán por todo lo que hicieron en 2025.

STARLINK. Una buena noticia en medio de tanto desmadre es que el “papi” instalará internet satelital, en más de 22 mil escuelas, gracias al programa Conectando Honduras con Starlink.

PATADA. Bueno, para que vean cómo se pegan botones, la Guandique, de la “desgracia cristiana”, no solo se coló ella con los cachurecos, ganando más de 200 mil en la CREE, sino que también metió a su suplente de “asesor” en la AMDC. Patada y mordida, papa...

PARLACEN. En el hemiciclo firmaron un convenio con el tal Parlacen. Ya tiempos que Honduras se debió haber zafado de semejante elefante blanco e invertir ese pisto en construir escuelas o en la merienda escolar.

TLC. Las gracias de Libre por haber roto con Taiwán sin haber negociado antes un TLC con China: 207 fincas de camarón cerradas en la zona sur, al igual que dos plantas procesadoras, una de capital español. Miles de empleos perdidos y millonarias pérdidas de divisas.

CORRÉ. Hombre, parece que los refundidores andan con corré que te alcanzo por el regreso de JOH, tan así que hasta están convocando a un mitin paralelo en Toncontín.

BATEÓ. Estos orates de Libre nunca aprendieron. Por eso la “people” los bateó en las urnas y los mandó al carajo. Al margen de lo que sea, qué puercas tienen que ir a hacer a una celebración cachureca.

CNA. Que “no se equivoque, su regreso no será una victoria”, le manda a decir la Gaby del CNA al ex. Las excursiones están listas a primera hora del domingo. A ver quién jala más gente, si Mel Zelaya cuando volvió de RD o JOH, ahora que regresa de NY. A ver, dijo el cieguito.

CICH. Vieron el amplio reportaje de EL HERALDO sobre las grietas y otros peligros en el puente Papa Francisco. Hubo advertencias y solicitudes de reparación, pero, como venían las elecciones, les valió chancleta. ¿Y el CICH? Allí salió diciendo que todo es una maravilla.

VARIAS. ¿Qué pasó con los requerimientos fiscales contra Roosevelt? le preguntan varias organizaciones al FG.