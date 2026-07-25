Reves para recurso de la comisión espuria y ya se habla de requerimientos

VARAS. Le preguntaron al “papi” sobre el regreso de JOH y, como para no meterse a camisa de once varas, se limitó a decir que “Honduras recibe a cada hondureño que entra a Honduras, ese es un deber del gobierno, recibir a cada uno”.

BASES. Interesados en ir a traer a JOH, avisa la exfirst lady que arribará mañana, a las 8:30 de la mañana, a Palmerola, en un vuelo privado, y la reunión con las bases será en una hacienda ubicada en el kilómetro tres del Canal Seco.

BÚNKER. Ya empieza a salir del búnker de Palacio Tito, y ayer hizo un recorrido por diversas obras del Litoral Atlántico, donde también tuvo misa con fuerzas vivas y autoridades locales.

MAMO. En Las Lomas batearon otro recurso de apelación de la CP ilegal de Redondo y compañía. Qué bien. Si los nueve que integraron ese adefesio jurídico deberían estar en el mamo desde el 28 de enero, empezando por el tal Redondo y Hugo Noé.

GOLPE. En el MP ya se habla de posibles requerimientos fiscales contra la susodicha comisión permanente, y las investigaciones se centran en la sesión del 8 de enero, donde aprobaron el “decreto” aquel que se pasó la declaratoria oficial del CNE por allá donde dijimos y prácticamente dio un golpe de Estado.

INCLUIR. El MP debería incluir en la lista de requerimientos fiscales a Xiomara, que corrió a sancionar el “decreto” golpista, y lo mandó a publicar en La Gaceta. ¡Ahhh! y al ex de la ENAG.

WAGNER. Allá anda Wagner, en la capital federal, en misas con las altas poporoilas del Departamento de Justicia imperial y de otras instituciones federales. A Rebeca nunca le regaron maíz. Adivinen por qué.

QUINTO. Ya vieron, Juan Diego suspendió las reparaciones del puente hacia Mateo porque, es tanto el desmadre, que tendrá que esperar un quinto peritaje de los expertos.

FALLAS. Ahora resulta que el dichoso puente tiene fallas hasta en uno de los carriles que nunca fue habilitado. Pero el CICH, que lo dirige una recalcitrante activista de Libre, dijo en un comunicado que todo está bien.

CHATS. EL HERALDO ha publicado chats en los cuales queda claro que el alcalde Aldana ordenó y presionó -a lo mejor siguiendo órdenes del “comandante”- para que habilitaran el puente a sabiendas de las fallas.

DIVINOS. Esos diputados liberales están divinos, Mario Segura dice que no le ajusta su salario, la diputada pies descalzos propone legalizar la reelección presidencial, y otros están en contra del rescate de la ENEE.