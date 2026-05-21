Solo por copias de expedientes fueron los tales citados por el MP

BURLA. Dicho y hecho, los refundidores se burlaron del MP y, al más claro estilo de la mafia siciliana- se negaron a declarar y solo llegaron a pedir copias de sus expedientes. ¡Habrase visto!

JUAN. Se imaginan si el pobre Juan Pueblo pudiera hacer lo mismo cuando lo citan a un tribunal o a X o Y fiscalía. Llegaron al MP de entrada por salida.

LISO. La mismita historia de cuando a Mel Zelaya le hallaron más de 20 mil verdecitos en el aeropuerto y lo tuvieron que dejar ir liso, mientras al resto de mortales los exhiben en los medios con una placa en el pecho, por “lavado de activos”.

ISIS. Aja y, por si tienen dudas de que los refundidores son intocables, solo vean a la tal Isis Cuéllar. Solo un día pisó los recintos de la diosa Temis y allí sigue tranquila y serena en su chola.

CAPAZ. Bueno, y a su “majestad reverendísima”, el Redondo, lo convocaron o no. Capaz y sí, pero aquel que dijimos llamó a su amigo azulejo, el amigo azulejo intercedió en Las Lomas y santas pascuas.

RESPETAR. Ya estuvieran los fiscales de Pablo Emilio librando los requerimientos, empezando por el Redondo, para que aprendan a respetar al MP.

PASQUÍN. A ver cuándo le caen al tonto útil de La Gaceta que no quiso publicar la declaratoria. A este le metieron en el morro, que el diario oficial era un pasquín de Libre, como aquel otro que llamaban “poder popular”.

FONAC. La bulla es que los refundidores continúan C de la R con la rachaaaa, como el caso de Silvia Ayala, la ex de la comisión permanente espuria de LR, que ahora es la asistente de Marito Urquía en el Fonac. Congratulations...

OLIMPO. La comisión chocoya avisa que ya hay consenso para 19 de los 24 candidatos a dioses del Olimpo que serán enviados al pleno. Para lo que no hay consenso es para la elección.

BUKELE. Ya vieron el culebrón animado que rebota en esas redes, poniendo como “heroína” a la chafarote guanaca que se quiso meter a la brava al territorio catracho y, como villano, al “papi” y a su gobierno. Segurito todo es una estratagema de Bukele.

JEFE. Segurito el estratega de las comunicaciones de Palacio, ya tiene lista la respuesta con otro culebrón digital, en defensa de su jefe y de la soberanía patria. Por suerte aquí solo la zelayista Iroshka Elvir salió aupando a la chafarote salvadoreña.

INJUPEMP. Los jubilados del Injupemp denuncian el despilfarro de 67 millones de su pisto, en tiempos del amable aquel, para pagar cubanos y venezolanos.