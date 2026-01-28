Hombre murió carbonizado tras dormirse fumando en Copán

La Entrada, Copán.– Un hombre perdió la vida de manera trágica tras quedar carbonizado en una voraz incendio registrado en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio San Antonio, en la ciudad de La Entrada, departamento de Copán. La víctima fue identificada como Alex Sorto, de 46 años de edad, originario y residente del mismo sector donde ocurrió el siniestro.

De acuerdo con versiones preliminares proporcionadas por familiares, el hombre se encontraba fumando dentro de su habitación y presuntamente se quedó dormido, lo que habría provocado que el fuego se propagara rápidamente, consumiendo su cuarto y el resto de la vivienda. El incendio se expandió con tal intensidad que la víctima quedó atrapada en el interior, cayendo en el lugar a causa de las quemaduras. Autoridades y cuerpos de socorro llegaron a la zona para verificar la situación, pero al momento de su arribo la vivienda ya había sido consumida casi en su totalidad.