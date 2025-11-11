Asesinan a un hombre en colonia Los Alpes; hallaron más de 20 casquillos de bala

Según el reporte preliminar, la víctima -cuya identidad no ha sido revelada- fue perseguida por los callejones del sector mientras le disparaban.

Tegucigalpa, Honduras.- Desconocidos asesinaron a un hombre con más de 20 disparos la noche del lunes -10 de noviembre- en colonia Los Alpes de Tegucigalpa.

Vecinos relataron que escucharon una fuerte ráfaga de disparos y gritos al filo de las 10:00 de la noche.

Luego de la balacera, varios vecinos salieron de sus viviendas para verificar qué había pasado y descubrieron el cuerpo de la víctima, tendido en plena calle. Había más de 20 casquillos de bala cerca del cadáver.

Al lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena del crimen e iniciar con las respectivas indagaciones, ya que hasta ahora se desconoce el móvil del hecho violento.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

También llegaron Miembros de Medicina para el levantamiento del cadáver, que luego fue trasladado hacia la morgue capitalina para efectos de autopsia.