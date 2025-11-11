  1. Inicio
Asesinan a un hombre en colonia Los Alpes; hallaron más de 20 casquillos de bala

Un hombre fue ultimado a balazos en la colonia Los Alpes, en Tegucigalpa, tras una intensa ráfaga de más de 20 disparos. Las autoridades investigan

  • 11 de noviembre de 2025 a las 06:10
Captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.- Desconocidos asesinaron a un hombre con más de 20 disparos la noche del lunes -10 de noviembre- en colonia Los Alpes de Tegucigalpa.

Según el reporte preliminar, la víctima -cuya identidad no ha sido revelada- fue perseguida por los callejones del sector mientras le disparaban.

Entre máquinas y sangre: así hallaron cuerpos tras masacre en Yoro

Vecinos relataron que escucharon una fuerte ráfaga de disparos y gritos al filo de las 10:00 de la noche.

Luego de la balacera, varios vecinos salieron de sus viviendas para verificar qué había pasado y descubrieron el cuerpo de la víctima, tendido en plena calle. Había más de 20 casquillos de bala cerca del cadáver.

Al lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena del crimen e iniciar con las respectivas indagaciones, ya que hasta ahora se desconoce el móvil del hecho violento.

También llegaron Miembros de Medicina para el levantamiento del cadáver, que luego fue trasladado hacia la morgue capitalina para efectos de autopsia.

Redacción web
