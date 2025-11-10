¿Disputa de territorio por drogas? Lo que se sabe de masacre en gimnasio en Yoro

Los habitantes del municipio de Morazán, en Yoro, siguen conmocionados por la violenta masacre que se registró este lunes -10 de noviembre- en un gimnasio de la zona, donde perdieron la vida cuatro hombres. ¿Qué se sabe del crimen? Aquí los detalles.
Según el reporte preliminar de las autoridades, hombres vestidos como militares y fuertemente armados ingresaron al establecimiento buscando a una personas en específico: Óscar Roberto Melara, alias "El Pollo". Sin embargo, en el múltiple asesinato murieron tres personas más identificadas como Néstor Lenin Lara, Carlos Noe Lezama y José Antonio Quijada.
La hipótesis preliminar de esta masacre refiere que el crimen fue producto de una disputa de territorio por drogas, ya que se presume que "El Pollo" era un distribuidor de droga en la zona, y que las otras víctimas trabajaban con él.
"Todavía no tenemos confirmada esa información, pero son parte de las diligencias que se van a realizar por parte de los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones que sean asignados al caso", manifestó el subcomisario de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, en respuesta al principal móvil del crimen.
El hecho violento se registró alrededor de las 7:40, según testigos que se encontraban en el gimnasio.
Agentes de la Policía Nacional se apersonaron a la escena del crimen, tras asegurarla iniciaron con las respectivas indagaciones.
El portavoz policial agregó que están en busca de recolectar las imágenes de cámaras de seguridad de la zona, con la finalidad de dar con el paradero de los hechores del múltiple asesinato.
Mientras tanto, miembros de Medicina Forense llegaron al lugar del crimen para realizar el levantamiento de los cuatro cadáveres para su respectiva autopsia, en busca de validar las identidades que trascendieron desde horas de la mañana.
Al lugar llegó la madre de uno de los fallecidos, Lenin Lara, de 26 años, originario de Santa Bárbara. La mujer manifestó que iba de regreso a su hogar tras haberlo visitado y que no se imaginaba que algo así le iba a pasar.
"Hasta las botas de hule se puso, me dijo que iba a trabajar en la platanera. No sé lo demás. Mi hijo era un excelente hijo", manifestó la madre de Lenin, agregando que deja un niño de cinco años y una niña de tres.