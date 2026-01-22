  1. Inicio
Muere joven que fue tiroteado tras asalto en Choloma

Como Joseth de Jesús Morales Méndez fue identificada la persona que perdió la vida

  22 de enero de 2026
Joseth de Jesús Morales fue atacado cerca de su vivienda.

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- Un joven identificado como Joseth de Jesús Morales Méndez, de 33 años de edad, perdió la vida después de permanecer interno en un centro asistencial en San Pedro Sula, tras ser atacado por delincuentes durante un asalto en la colonia Cocos Sur de Choloma, Cortés.

El ataque ocurrió cuando el joven realizaba trabajos de descarga de materiales desde su vehículo.

En ese momento, varios sujetos armados lo sorprendieron y le dispararon a corta distancia con el objetivo de robarle sus pertenencias.

Vecinos del sector alertaron a los cuerpos de socorro, quienes trasladaron a Morales Méndez a un hospital sampedrano.

Pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después debido a la gravedad de las heridas. Tras cometer el ataque, los responsables escaparon en un automóvil negro, sin que hasta ahora se tenga información sobre su paradero.

