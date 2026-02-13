Zonas de Honduras afectadas con los cortes de energía este sábado 14 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció trabajos de mantenimiento en el Distrito Central y en San Pedro Sula para este sábado 14 de febrero.

Las cuadrillas llevarán a cabo pruebas eléctricas a nuevo transformador de potencia en la subestación de Santa Fé en la capital de Honduras.

Mientras que en la ciudad industrial se hará mantenimiento a un transformador de potencia.