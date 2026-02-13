Zonas de Honduras afectadas con los cortes de energía este sábado 14 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció trabajos de mantenimiento en el Distrito Central y en San Pedro Sula para este sábado 14 de febrero.
Las cuadrillas llevarán a cabo pruebas eléctricas a nuevo transformador de potencia en la subestación de Santa Fé en la capital de Honduras.
Mientras que en la ciudad industrial se hará mantenimiento a un transformador de potencia.
Distrito Central de 12:00 am a 3:00 am
Residencial Centroamérica, Residencial Monte Carmelo, colonia Espíritu Santo, colonia Superación, colonia Gracias a Dios, colonia Santa Cecilia, plantel de la Columbus, El Carrizal, colonia Cantarero López, colonia Lincoln, colonia Nuevos Horizontes, Los Centenos, Jardines del Norte, colonia Lomas del Norte, colonia Brisas del Norte.
Laguna de El Pedregal, salida al norte y zonas aledañas, colonia Smith, Jardines de El Carrizal, colonia San Juan Bosco, parte de colonia Nueva Providencia y zonas aledañas, colonia José Duarte (sectores 2, 3 y 4), colonia Divino Paraíso, colonia Ulloa, colonia Nueva Capital, colonia Mary Flake de Flores, Fuerzas Unidas, colonia José Duarte No. 1, Nueva Danlí, Ciudad del Ángel y Altos de la Laguna.
San Pedro Sula de 7:00 am a 1:00 pm
BVI-L269: colonia Bellavista, Lomas de Bellavista, colonia Juan Lindo, colonia Continental, residencial Potosí, aldea Santa Ana, aldea Peña Blanca, colonia Miramelinda, colonia Gracias a Dios, Hospital Mario Catarino Rivas, Escuela Internacional y Plaza Pedregal (Diunsa y supermercado La Colonia).
BVI-L270: colonia Figueroa, barrio Río Piedras (sur), colonia Trejo, barrio Lempira (este y sur), barrio El Benque (sur), barrio Medina (oeste), barrio Suyapa (centro) y McDonald’s.
BVI-L213: barrio Río Piedras (norte), barrio Suyapa (noroeste) y bulevar Morazán (oeste).
BVI-L214: colonia El Malecón.