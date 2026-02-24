La nueva serie de "Orgullo y Prejuicio" en Netflix ya tiene fecha y primer vistazo oficial

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix ha lanzado el primer teaser de su próxima adaptación de Orgullo y Prejuicio, la obra de Jane Austen que, una vez más, vuelve a la pantalla con nuevos intérpretes y una mirada contemporánea. Emma Corrin, conocida por su papel en The Crown, encarna a Elizabeth Bennet, mientras que Jack Lowden da vida al señor Darcy.
La serie, compuesta por seis episodios, tiene previsto su estreno en otoño.El material difundido por la plataforma muestra a Corrin en planos de marcado carácter cinematográfico —Elizabeth contemplando el horizonte desde un tejado— junto a la llegada a caballo de un Lowden de aspecto austero.
La escritura corre a cargo de Dolly Alderton, autora de Everything I Know About Love, quien ha declarado que Austen creó "el modelo del género de la comedia romántica" y que su objetivo es devolver la novela al público que ya la conoce y presentársela a quienes aún no la han leído.La dirección recae en Euros Lyn, responsable de Heartstopper.
El reparto incluye a Olivia Colman como la señora Bennet, Rufus Sewell como el señor Bennet, Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourgh, Louis Partridge como el señor Wickham y Jamie Demetriou como Mr. Collins, entre otros. La producción es de Lookout Point, con Alderton, Lyn y la propia Corrin —en su debut como productora— en las funciones ejecutivas.