La nueva serie de "Orgullo y Prejuicio" en Netflix ya tiene fecha y primer vistazo oficial

Los Ángeles, Estados Unidos.- Netflix ha lanzado el primer teaser de su próxima adaptación de Orgullo y Prejuicio, la obra de Jane Austen que, una vez más, vuelve a la pantalla con nuevos intérpretes y una mirada contemporánea. Emma Corrin, conocida por su papel en The Crown, encarna a Elizabeth Bennet, mientras que Jack Lowden da vida al señor Darcy.

La serie, compuesta por seis episodios, tiene previsto su estreno en otoño.El material difundido por la plataforma muestra a Corrin en planos de marcado carácter cinematográfico —Elizabeth contemplando el horizonte desde un tejado— junto a la llegada a caballo de un Lowden de aspecto austero.