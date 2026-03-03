Cuatro muertes violentas se registraron en varios sectores del país en 48 horas

La mañana de ayer, un joven identificado como Cristopher Alejandro Cerrato Ochoa , de 18 años de edad, fue encontrado asesinado con señales de tortura, atado de pies y manos y con una bolsa que le cubría el rostro.

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos cuatro personas perdieron la vida de manera violenta en menos de 24 horas en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán .

El cuerpo fue hallado en la orilla de la carretera que conduce al sector de El Cimarrón, al sur de la capital. La víctima se dedicaba a repartir productos en un camión y había desaparecido a eso de las 6:00 de la tarde del domingo en el barrio El Pastel de Comayagüela .

Mientras que en una zacatera ubicada en la colonia Jerusalén de La Lima, Cortés, fue encontrado asesinado Luis Fernando Gutiérrez , de 19 años de edad. Junto al cadáver, los responsables del crimen le dejaron una rótulo que decía: “por robar motos”.

En tanto, en el barrio Santa Anita de San Pedro Sula , un vendedor de vehículos fue asesinado a balazos en la 2 calle, entre la 7 y 8 avenida. El fallecido fue identificado por los familiares que llegaron a la escena del crimen como Jorge Rodríguez.

De igual manera, una mujer fue asesinada en la aldea Las Joyas del Quebracho del municipio de Orica , Francisco Morazán. La fémina fue identificada por los parientes como Florida Bernarda Ramírez Bejarano, de 43 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida por los familiares desde el sábado anterior y fue encontrada sin vida la tarde del domingo. La Policía capturó a dos hermanos como supuestos responsables del crimen