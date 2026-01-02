Al menos seis obras municipales en Tegucigalpa acumulan retrasos y abandono

Tegucigalpa, Honduras.- Obras de mitigación, alivio vial, abastecimiento de agua y recuperación urbana impulsadas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central arrastran retrasos de meses e incluso años, pese a los plazos de culminación anunciados. Al menos seis obras estaban previstas para ser inauguradas a lo largo de 2025 y la mayoría no alcanza el 70% de su progreso total y otros proyectos permanecen en abandono ante la constante falta de personal o maquinaria trabajando.

Retrasos en proyectos hídricos

Desde el 15 de febrero de 2021, la Alcaldía Municipal del Distrito Central inició la construcción de la represa San José como una solución a la escasez de agua potable en la capital. Sin embargo, el proyecto no logró consolidarse y actualmente solo permanece una estructura a medio construir. Capitalinos consultados por este rotativo señalaron que las represas son "una parte fundamental de la capital", por lo que esperan obras que garanticen el cuidado, la conservación y una adecuada distribución del agua. "Las represas son bien importantes; en verano no tenemos agua porque a veces están vacías y las que se empezaron a construir llevan como tres años siendo una promesa. Ojalá la alcaldía nos resuelva esos problemas", expresó Juan Velásquez, capitalino de la colonia Kennedy.

Alivios viales con avances parciales

Uno de los megaproyectos que registra un lento avance es el puente elevado Papa Francisco, ubicado en la salida al sur de Tegucigalpa. La obra presenta retrasos que postergaron su finalización respecto a los plazos iniciales y actualmente reporta un avance físico aproximado del 70 %, según información oficial. Las autoridades edilicias informaron que los trabajos continúan con el objetivo de concluir las labores pendientes durante la última semana de enero, lo que permitiría mejorar la fluidez vehicular en el anillo periférico y aliviar la congestión en uno de los sectores con mayor carga vehicular de la capital. Mientras tanto, uno de los carriles del paso elevado opera de forma bidireccional, lo que ha permitido reducir parcialmente la carga vehicular en la zona. No obstante, pobladores de la aldea Mateo denunciaron que los desvíos temporales siguen afectando su movilidad, ya que deben realizar retornos hasta el puente de Las Casitas y el sector de Los Laureles para ingresar o salir de la capital.

Obras peatonales y de mitigación sin concluir

El puente peatonal en la colonia Germania, con un presupuesto de 10 millones de lempiras, continúa como una promesa pendiente para más de 700 estudiantes del sector. Un recorrido de EL HERALDO constató que la obra permanece detenida debido a un tendido eléctrico que impide su avance, pese a que debía finalizar hace un año, según información de la Alcaldía Municipal. Pobladores consultados indicaron que el último trimestre de 2025 estuvo marcado por la falta de personal y maquinaria en el área. “Todavía seguimos a la espera de la alcaldía; ese cableado eléctrico es una amenaza tanto para los trabajadores de la obra como para nosotros. No podemos seguir así”, declaró Carla García, vendedora del sector. En materia de mitigación, otro proyecto pendiente es la construcción del muro de contención en la colonia Miramesí, con un presupuesto de 109 millones de lempiras. La obra acumula nueve meses de retraso, pese a que fue prometida para marzo de 2025. De acuerdo con autoridades locales, los atrasos se deben a la localización de colectores de aguas negras no identificados previamente, lo que obligó a extender los trabajos. El proyecto registra un avance del 70 % y se prevé su finalización en febrero de 2026. Asimismo, la construcción de la caja puente en la colonia Reynel Fúnez, que colapsó tras las lluvias de octubre pasado, continúa sin avances visibles. Pobladores del sector han advertido que, ante la falta de respuestas, podrían realizar tomas de carretera como medida de presión. Las autoridades municipales señalaron que el retraso se debió al rediseño de la ruta de conectividad y aseguraron que los trabajos continuarían; sin embargo, casi cuatro meses después, no se observan avances en la zona.

En materia de mitigación, otro proyecto pendiente es la obra de mitigación en la colonia Miramesí, con un presupuesto de 109 millones de lempiras. La obra acumula nueve meses de retraso, pese a que fue prometida para marzo de 2025. De acuerdo con autoridades locales, los atrasos se deben a la localización de colectores de aguas negras no identificados previamente, lo que obligó a extender los trabajos. El proyecto registra un avance del 70 % y se prevé su finalización en febrero de 2026.

Centro Histórico en deterioro