Vecinos de la Kennedy exigen reparación de calles en mal estado

Tegucigalpa, Honduras.- La red vial de la colonia Kennedy, una de las zonas más transitadas y comerciales de Tegucigalpa, continúa en deterioro ante la falta de intervención de la autoridad local.
Vecinos y conductores denuncian que las calles presentan enormes baches, grietas y tramos completamente destruidos, lo que dificulta la movilidad diaria y genera daños en los vehículos.
Carlos Sagastume, residente de la zona, lamentó que las autoridades municipales hayan ignorado los reiterados llamados de los vecinos. “En la tercera entrada de la Kennedy las calles son un desastre. Hemos denunciado varias veces esta situación, pero el alcalde no nos escucha”, expresó.
El afectado considera injusto que una colonia con alto flujo comercial y que genera importantes ingresos en impuestos siga sin recibir inversión en obras básicas como la reparación de calles.
Sagastume insistió en que urge un proyecto de rehabilitación vial, especialmente en la zona cercana a la escuela John F. Kennedy, donde, según él, la vida útil del pavimento ya ha caducado.
Incluso, siempre después de las lluvias, las vías aparecen tapizadas de tierra, lo que degrada el asfalto del punto. “A veces las personas de la ferretería tienen que hechar material para reducir el peligro de dañar los carros”, dijo otra de las afectadas.
EL HERALDO constató que esta vía de la tercera entrada es una de las más destruidas, e incluso los mismos conductores tienen que tapar con tierra los agujeros para reducir el daño.
Otras colonias como la Cerro Grande, zona 8, y la colonia Arturo Quezada también presentan calles en mal estado. Sin embargo, las autoridades no dan respuesta a esta situación.
En este sector, los mismos vecinos se dieron a la tarea de tapar los baches con cemento, ya que la Alcaldía no respondió a pesar de las múltiples solicitudes de reparación.