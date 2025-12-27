Escala básica de la Policía se declaran en "brazos caídos" por falta de pago

Tegucigalpa, Honduras.- Los oficiales de escala básica de la Policía Nacional anunciaron que a partir del lunes 29 de diciembre se declaran en brazos caídos ante la falta de pago de salarios e incumplimiento de otros acuerdos. A través de un comunicado, la escala básica expuso: "nos declaramos de brazos caídos a nivel nacional, luego de haber efectuado el derecho a petición y no obtener respuesta de ninguna autoridad, procedemos a la abstención de laborar permanentemente hasta que se efectúe lo solicitado".

Las exigencias por parte los agentes de escala básica son que se efectúe el pago de mensualidades retrasadas a determinadas promociones, que se refleje el aumento aprobado de sus sueldos, pago del bono alimenticio correspondiente a noviembre y diciembre, bono navideño, bono electoral. De igual forma, en el comunicado solicitan que se les dote de uniformes y equipo policial. En el escrito aprovecharon para hacer un llamado al Ministerio Público y a la Policía Nacional y sus diferentes direcciones.

Asimismo, enfatizan que "no nos hacemos responsables de la decadencia de seguridad nacional", dando a entender que los responsables son directamente las autoridades al incumplir con los puntos pactados.