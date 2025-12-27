Escala básica de la Policía se declaran en "brazos caídos" por falta de pago

Tegucigalpa, Honduras.- Los oficiales de escala básica de la Policía Nacional anunciaron que a partir del lunes 29 de diciembre se declaran en brazos caídos ante la falta de pago de salarios e incumplimiento de otros acuerdos.
A través de un comunicado, la escala básica expuso: "nos declaramos de brazos caídos a nivel nacional, luego de haber efectuado el derecho a petición y no obtener respuesta de ninguna autoridad, procedemos a la abstención de laborar permanentemente hasta que se efectúe lo solicitado".
Las exigencias por parte los agentes de escala básica son que se efectúe el pago de mensualidades retrasadas a determinadas promociones, que se refleje el aumento aprobado de sus sueldos, pago del bono alimenticio correspondiente a noviembre y diciembre, bono navideño, bono electoral.
De igual forma, en el comunicado solicitan que se les dote de uniformes y equipo policial.
En el escrito aprovecharon para hacer un llamado al Ministerio Público y a la Policía Nacional y sus diferentes direcciones.
Asimismo, enfatizan que "no nos hacemos responsables de la decadencia de seguridad nacional", dando a entender que los responsables son directamente las autoridades al incumplir con los puntos pactados.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad ni la Policía Nacional se han pronunciado sobre estas acciones por parte de la escala básica.
Esta situación ha causado preocupación en algunos pobladores debido a que en diciembre aumenta la frecuencia de asaltos y robos, ya que los delincuentes están al acecho del pago de aguinaldo.