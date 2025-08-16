Policía Nacional desplegó 1,000 agentes para resguardar caminata religiosa en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional anunció este sábado que un dispositivo de mil agentes brindará seguridad durante la caminata por la paz, libertad y democracia organizada por las iglesias en la capital. El recorrido iniciará a las 2:00 de la tarde en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y culminará en el Estadio Nacional.
Los agentes fueron concentrados en el estacionamiento de la UNAH para coordinar el recurso humano asignado a tareas de vigilancia, prevención y cierres de calles.
“A nivel nacional, nuestros agentes también realizan trabajos de prevención y disuasión en lugares donde se desarrolla dicha actividad”, informó la institución policial.
El portavoz policial, Josué Esperanza, explicó que la marcha contará con puntos de atención para los asistentes: “Dentro de lo que es la marcha, tenemos siete puntos de hidratación para las personas. Estaremos ofreciendo agua totalmente gratis para todas las personas que van a formar parte de esta celebración”, declaró.
Las autoridades municipales, en coordinación con la Dirección de Vialidad y Transporte y la Gerencia de Movilidad Urbana, confirmaron que habrá 22 cierres y desvíos viales desde la Basílica de Suyapa hasta el Estadio Nacional.
“Son todas las calles y accesos al bulevar Suyapa los que estarán intervenidos para garantizar que las personas participen de manera segura y coordinada”, detalló Esperanza.
En todo el país, los agentes realizan acciones de prevención y control en las zonas donde se llevará a cabo la actividad.