Policía Nacional desplegó 1,000 agentes para resguardar caminata religiosa en la capital

Las autoridades informaron que el operativo incluye cierres viales, puestos de hidratación y medidas de prevención para garantizar el orden y la seguridad durante la actividad religiosa

    Más de mil agentes de la Policía Nacional custodiaron la caminata por la paz y democracia organizada por iglesias en Tegucigalpa.

     Foto: Policía Nacional
  • 16 de agosto de 2025 a las 12:35

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional anunció este sábado que un dispositivo de mil agentes brindará seguridad durante la caminata por la paz, libertad y democracia organizada por las iglesias en la capital. El recorrido iniciará a las 2:00 de la tarde en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y culminará en el Estadio Nacional.

Los agentes fueron concentrados en el estacionamiento de la UNAH para coordinar el recurso humano asignado a tareas de vigilancia, prevención y cierres de calles.

“A nivel nacional, nuestros agentes también realizan trabajos de prevención y disuasión en lugares donde se desarrolla dicha actividad”, informó la institución policial.

El portavoz policial, Josué Esperanza, explicó que la marcha contará con puntos de atención para los asistentes: “Dentro de lo que es la marcha, tenemos siete puntos de hidratación para las personas. Estaremos ofreciendo agua totalmente gratis para todas las personas que van a formar parte de esta celebración”, declaró.

Las autoridades municipales, en coordinación con la Dirección de Vialidad y Transporte y la Gerencia de Movilidad Urbana, confirmaron que habrá 22 cierres y desvíos viales desde la Basílica de Suyapa hasta el Estadio Nacional.

“Son todas las calles y accesos al bulevar Suyapa los que estarán intervenidos para garantizar que las personas participen de manera segura y coordinada”, detalló Esperanza.

En todo el país, los agentes realizan acciones de prevención y control en las zonas donde se llevará a cabo la actividad.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

