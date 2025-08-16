Policía Nacional desplegó 1,000 agentes para resguardar caminata religiosa en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional anunció este sábado que un dispositivo de mil agentes brindará seguridad durante la caminata por la paz, libertad y democracia organizada por las iglesias en la capital. El recorrido iniciará a las 2:00 de la tarde en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y culminará en el Estadio Nacional.

Los agentes fueron concentrados en el estacionamiento de la UNAH para coordinar el recurso humano asignado a tareas de vigilancia, prevención y cierres de calles.

“A nivel nacional, nuestros agentes también realizan trabajos de prevención y disuasión en lugares donde se desarrolla dicha actividad”, informó la institución policial.