Policía Nacional, FF AA y Defensa prometen respeto a la voluntad popular en las urnas

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Secretaría de Defensa sostuvieron una reunión este viernes con el objetivo de coordinar acciones que garanticen el desarrollo pacífico y ordenado de las elecciones generales en Honduras, de acuerdo a las declaraciones que brindaron los titulares de estas instituciones. Sobre el tema, el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, informó que el encuentro tuvo como propósito “garantizar un proceso electoral enmarcado dentro de la ley”. “Con nosotros van a encontrar más de 24 mil funcionarios policiales que brindarán seguridad a más de cinco mil Juntas Receptoras de Votos (JRV). Aplicaremos la Ley Orgánica Electoral para dar la mayor seguridad posible al pueblo hondureño; estas elecciones se desarrollarán dentro del marco de la ley”, aseguró Aguilar.

En la reunión, que fue instruida por la presidenta Xiomara Castro, de acuerdo a declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, que las instituciones de seguridad ya han presentado sus planes de acción para los comicios. "Esta reunión ha sido ordenada por la presidenta. Hemos expuesto a la Policía Nacional toda nuestra planificación y preparación de cómo vamos a desarrollar este evento tan importante para el pueblo hondureño, con el objetivo de culminar con una Navidad segura", manifestó. Hernández agregó que las reuniones entre ambas instituciones continuarán "en todos los niveles, para tener claro el panorama y lograr una coordinación efectiva antes, durante y después de las elecciones".