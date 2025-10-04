Carlos Miranda busca un octavo período al frente de la Alcaldía de Comayagua

Tegucigalpa, Honduras.- A sus 69 años, Carlos Miranda Canales vuelve a caminar las calles adoquinadas del casco histórico de Comayagua con el mismo entusiasmo de hace más de dos décadas.

Con siete períodos consecutivos al frente de la alcaldía, se prepara para una nueva contienda electoral con una meta clara: concluir el proyecto de desarrollo integral que inició hace más de veinte años.

Nació el 16 de octubre de 1956, en una pequeña comunidad rural del municipio. De familia trabajadora, su infancia transcurrió entre los cultivos y las faenas del campo.

Fue ahí donde —según recuerda— aprendió el valor del esfuerzo, la cooperación y la palabra empeñada, virtudes que más tarde marcarían su carrera política.

Antes de llegar a la administración pública, Miranda se vinculó al trabajo social y comunitario, colaborando con organizaciones de cooperación internacional en programas de desarrollo rural.

Esa experiencia sostuvo, le permitió conocer de cerca las necesidades de las comunidades más vulnerables y diseñar soluciones adaptadas a su realidad.

Quienes lo conocen lo describen como un hombre metódico, de carácter tranquilo, pero firme en la toma de decisiones.

Su estilo de gestión ha estado enfocado en el desarrollo urbano sostenible, la atracción de inversiones y la modernización de Comayagua, ciudad que hoy presume uno de los cascos históricos mejor conservados del país.

Su nombre se ha vuelto casi sinónimo del municipio, aunque él insiste en que su legado no es personal, sino colectivo. “Comayagua no es solo historia, es futuro”, repite con frecuencia. Por eso busca un nuevo mandato, no —dice— por ambición, sino por la necesidad de cerrar un ciclo de transformación que, asegura, aún no está completo.