Carlos Miranda busca un octavo período al frente de la Alcaldía de Comayagua

Tegucigalpa, Honduras.- A sus 69 años, Carlos Miranda Canales vuelve a caminar las calles adoquinadas del casco histórico de Comayagua con el mismo entusiasmo de hace más de dos décadas.
Con siete períodos consecutivos al frente de la alcaldía, se prepara para una nueva contienda electoral con una meta clara: concluir el proyecto de desarrollo integral que inició hace más de veinte años.
Nació el 16 de octubre de 1956, en una pequeña comunidad rural del municipio. De familia trabajadora, su infancia transcurrió entre los cultivos y las faenas del campo.
Fue ahí donde —según recuerda— aprendió el valor del esfuerzo, la cooperación y la palabra empeñada, virtudes que más tarde marcarían su carrera política.
Antes de llegar a la administración pública, Miranda se vinculó al trabajo social y comunitario, colaborando con organizaciones de cooperación internacional en programas de desarrollo rural.
Esa experiencia sostuvo, le permitió conocer de cerca las necesidades de las comunidades más vulnerables y diseñar soluciones adaptadas a su realidad.
Quienes lo conocen lo describen como un hombre metódico, de carácter tranquilo, pero firme en la toma de decisiones.
Su estilo de gestión ha estado enfocado en el desarrollo urbano sostenible, la atracción de inversiones y la modernización de Comayagua, ciudad que hoy presume uno de los cascos históricos mejor conservados del país.
Su nombre se ha vuelto casi sinónimo del municipio, aunque él insiste en que su legado no es personal, sino colectivo. “Comayagua no es solo historia, es futuro”, repite con frecuencia. Por eso busca un nuevo mandato, no —dice— por ambición, sino por la necesidad de cerrar un ciclo de transformación que, asegura, aún no está completo.
“Estamos cerrando una etapa de desarrollo local que inició en 1998, con metas a corto, mediano y largo plazo. Hoy Comayagua requiere macroproyectos e inversiones mayores para continuar su crecimiento”, señaló.
Miranda asegura que su aspiración a un octavo período busca culminar los proyectos en ejecución y consolidar lo que denomina “la Comayagua moderna”, construida sobre planificación, participación ciudadana y sostenibilidad.
Entre los retos que busca resolver de llegar a su octavo período como alcalde está mejorar el tema del tráfico vehicular, la empleabilidad y la creación de condiciones para aumentar la inversión local.
“Tenemos retos relacionados con el tema turístico, queremos cada día volvernos un destino turístico más importante”, dijo.
Entre otros proyectos que planea ejecutar en un próximo período se incluyen la construcción de un puente a desnivel, un malecón a la orilla del río Chiquito, el soterrado de cableado en el centro histórico y nuevas obras en el estadio municipal.
También menciona el proyecto de agua potable proveniente del Parque Nacional Montaña de Comayagua, el cual busca asegurar el suministro y la sostenibilidad del recurso hídrico para los próximos años.
No se califica como un político tradicional.
“Yo me considero más que un político, un agente de cambio y mucho menos pensar en ser un político tradicional. El político que miente y miente con el afán de conseguir votos. Nosotros somos realistas.
Tratamos de tener el mayor cuidado, no engañar a la gente. Mantener el contacto con toda la ciudadanía, ser un gobierno municipal incluyente que genera participación”, indicó.
El edil, quien llegó a la política municipal sin haberlo planeado, explicó a EL HERALDO que su decisión de continuar en el cargo surgió del respaldo ciudadano a los resultados obtenidos en su gestión.
“Nunca pensé ser alcalde, pero las circunstancias y el apoyo de la gente nos trajeron hasta aquí”, expresó.
Durante su administración, Miranda ha venido impulsando un modelo de trabajo basado en el desarrollo del área rural y la consolidación urbana de la ciudad de Comayagua.
Aseguró que en el sector rural se ha logrado dotar a las 142 comunidades del municipio de servicios básicos como agua potable, energía, educación y acceso vial, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y reducir la migración hacia la ciudad.
En la zona urbana, destacó la restauración del casco histórico, la recuperación de edificios patrimoniales y la construcción de obras como el estadio municipal, la terminal de transporte y el relleno sanitario.
Además, aseguró avances en pavimentación, tratamiento de aguas y la implementación de proyectos ambientales y culturales.
Miranda subraya que Comayagua cuenta actualmente con uno de los centros históricos más restaurados del país y con infraestructura urbana en constante expansión.