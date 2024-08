Gobiernos locales sin cambios de alcaldes por décadas en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pasó el huracán Mitch, un golpe de Estado, Honduras tiene por primera vez a una mujer como presidenta, desde el retorno a la democracia un presidente se reeligió, un exmandatario fue extraditado y, en medio de estos hitos, hay algo que no ha cambiado: el continuismo de nueve alcaldes en el poder.

Este último, hasta el 31 de julio de 2024, es el alcalde con más años en el cargo. Carlos Miranda, del municipio de Comayagua, Comayagua; es el único político hondureño en este cargo desde 1998. El resto con mayores antigüedades datan desde 2002 o 2004.

Carlos Miranda, del Partido Liberal, contó a EL HERALDO que en los años 90 nunca imaginó ser político, mucho menos alcalde, pero por asuntos de la vida ahora es el edil con más años en el cargo dentro de la historia del país.

“Desde los 21 años trabajé en programas de desarrollo social comunitario a través de cooperantes; puse una pausa (...) Me empezaron a buscar unos dirigentes políticos en 1993, pero jamás se me cruzó por la mente ser político o ser alcalde porque he adversado y sigo adversando al político tradicional”, externó Miranda sobre su llegada a la hegemonía edilicia.

“Acepté ser alcalde después de hablarlo con mi familia y Dios, y en 1997 solo hice 3 meses de campaña y gané”, contó Miranda. De 1998, cuando asumió el cargo, ya han transcurrido 25 años.