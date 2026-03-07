Casi dos meses y los Libres se siguen haciendo los locos con las prados

TRUMP. El “papi” a otra cita hoy con Trump, esta vez en Miami, donde solo han sido invitados los aliados del imperio en el hemisferio. Allí también se verá face to face con el otro turquito salvadoreño.

CURRITOS. Hombre, quiénes serán esos refundidores que, a casi mes y medio del nuevo gobierno, se siguen haciendo los curritos con los pasaportes diplomáticos.

LOCOS. Hasta en eso salieron charlatanes estos refundidos del cerebro. En una papada se dan a conocer. Otros se siguen haciendo los locos con las Prados blindadas.

LUZ. Ya vieron, la recién nombrada vocera de Libre se echaba casi 100 mil mensuales, como “asesora” de Aldana en la alcaldía y en el Ihadfa. Y estas son solo dos de las “asesorías” que han salido a luz.

COMPRA. Saqueando las arcas públicas a puras “asesorías”, pero, quién oye a la sobrina de Quique Flores Lanza hablando por los pobres y de “revolución”, la compra.

PELITO. Mario Flores Urrutia se suma al clamor popular que exige juicio político, contra aquellos que estuvieron a un pelito de descarrilar el proceso electoral, y fusilar la democracia. Tal vez se oye.

MES. Bueno, la “Mujer Araña”, la que todo lo sabe y todo lo puede, jura por su nuevo boyfriend que la última semana de este mes habrá juicio político. A ver, dijo el cieguito.

MOE. Como aquí todo se olvida y los paladines de la mentira, como Salvita, terminan creyendo sus propias alucinaciones, Ana Paola les recordó frente a la MOE-UE el secuestro de los escrutinios especiales. Do you remember?

CLE. Los mismos que patalearon por los tales escrutinios especiales -Salvita y Aldana- se terminaron uniendo en el CLE, para boicotearlos y no permitir la recontada, cuando se dieron cuenta que también perdían.

SIGUE. Allí sigue Guillermo López Lone, papá de la vocera de Libre -la de las “asesorías”- y presidente de la asociación de jueces por la democracia zelayista, defendiendo a ultranza la piñata de nombramientos y ascensos de Rebeca.

PRESIÓN. Aja y, cómo no los va a defender si, entre los beneficiados de esos abusos de Rebeca está él. Ahora el ilustre y su séquito andan presionando -de conferencia en conferencia- para que R presida el Consejo de la Judicatura. ¡Habrase visto!

RATAS. Hasta que se sacudió del lomo a los gatitos el susodicho del Tórax. Ahora que se alisten a combatir las ratas. Malos augurios estos funcionarios abusivos. Los pobres animalitos fueron rescatados por la veterinaria de la AMDC.