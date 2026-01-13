Tras 23 días de retraso, maestros reciben el pago de los salarios de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- Tras 23 días de espera, miles de docentes del sistema educativo finalmente recibieron su pago de salario correspondiente a diciembre de 2025.
Hasta el pasado 5 de enero, miles de maestros del sistema público se mantenían en incertidumbre y preocupación, alegando que, como en años anteriores, la Secretaría de Finanzas (Sefin) no había cumplido con los pagos correspondientes al duodécimo mes de 2025.
"A contratiempo, pero nos pagaron, a algunos se les acreditó el mero 30 de diciembre, y a otros el 13 de enero. Es una situación recurrente en Finanzas", indicó una de las docentes afectadas a EL HERALDO.
"Pasamos Navidad y Año Nuevo sin dinero, ahora solo falta que nos paguen las vacaciones, pero es raro que esos pagos se hagan rápido", expresó otra docente capitalina.
Para los más de 62,000 docentes del sistema público, el pago de salarios atrasados representa inestabilidad económica, en vista de los pagos indispensables como vivienda, alimentos, luz, agua y demás servicios públicos.
Exigencias
El pasado 8 de enero, la dirigencia magisterial procedió a la toma de la carreteras en diferentes puntos del país como medida de presión ante el incumplimiento en los pazos de pago.
Por lo que, mediante un comunicado oficial, la Sefin confirmó que la acreditación monetaria pendiente se realizaría este lunes 12 y martes 13 de enero de 2026, explicando que más de 8 mil millones de lempiras no ingresaron a la caja única del estado, lo que provocó los atrasos de pago.
«Un porcentaje limitado de sueldos y salarios de la Secretaría de Educación no pudieron ser cubiertos al cierre del 31 de diciembre de 2025, lo que serán honrados entre los días lunes 12 y martes 13 una vez se complete el proceso de carga y habilitación del presupuesto prorrogado conforme a ley» rezaba el comunicado oficial.