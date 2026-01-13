Tras 23 días de retraso, maestros reciben el pago de los salarios de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- Tras 23 días de espera, miles de docentes del sistema educativo finalmente recibieron su pago de salario correspondiente a diciembre de 2025.

Hasta el pasado 5 de enero, miles de maestros del sistema público se mantenían en incertidumbre y preocupación, alegando que, como en años anteriores, la Secretaría de Finanzas (Sefin) no había cumplido con los pagos correspondientes al duodécimo mes de 2025.

"A contratiempo, pero nos pagaron, a algunos se les acreditó el mero 30 de diciembre, y a otros el 13 de enero. Es una situación recurrente en Finanzas", indicó una de las docentes afectadas a EL HERALDO.

"Pasamos Navidad y Año Nuevo sin dinero, ahora solo falta que nos paguen las vacaciones, pero es raro que esos pagos se hagan rápido", expresó otra docente capitalina.