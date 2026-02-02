¿En qué ciudades de Centroamérica se registran las temperaturas más frías esta semana? Un frente frío dejará temperaturas de hasta -3 grados en ciertos lugares del istmo. Este es lo que se reporta para el inicio de febrero.
Un fuerte frente frío ingresó este fin de semana al norte de Centroamérica y provocó un descenso marcado de las temperaturas, vientos intensos y lluvias en varias regiones, según reportes meteorológicos regionales.
En Tegucigalpa, Honduras, la temperatura más baja se registra este 2 de febrero con 9 grados centígrados que se dieron entre la medianoche a las 6:00 de la mañana.
Sin embargo, en Honduras, la temperatura más baja en la presente semana se dará en el departamento de Intibucá -fronterizo con El Salvador-, bajando a los 2 grados centígrados este 2 de febrero.
En Guatemala es donde más frío se registrará ya que en Xelajú el termómetro marcó -2 grados este 2 de febrero. Municipios de Quetzaltenango y Huehuetenango también reportarán mucho frío.
En Nicaragua llegará a 10 grados en los departamentos de Jalapa, Dipilto, Madriz, Estelí y Nueva Segovia.
En El Salvador este 2 de febrero se han registrado temperaturas de 5 grados en zonas altas del territorio cuscatleco.
Este de esta manera que ciudades como Xelajú donde habrá más frío en Centroamérica esta semana con -2 grados, seguidos de Intibucá en Honduras con 2 grados.
En Honduras, el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que una masa de aire frío generará abundante nubosidad, lluvias y en varias regiones del país, así como rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, especialmente en el sur.
Se prevé al menos dos frente frío durante las próximas semanas, por lo que este clima permanecerá en varias ciudades del istmo centroamericano.