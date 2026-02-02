Es falso que Nasry Asfura haya anunciado el regreso del Bono 10,000

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales asegura que el expresidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció el regreso del programa Bono 10,000 como ayuda monetaria para la población. Sin embargo, esta afirmación es falsa. No existe evidencia en las cuentas oficiales del Gobierno de Honduras ni en las redes sociales del propio Asfura que respalde tal anuncio. “EL PRESIDENTE NASRY ASFURA ANUNCIA EL REGRESO DEL FAMOSO BONO 10 MIL. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció oficialmente el regreso del Bono 10 Mil, un programa social emblemático que busca apoyar a las familias hondureñas en situación de vulnerabilidad económica”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook, compartida el 31 de enero de 2026.

El Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición, conocido como Bono 10,000, fue implementado en Honduras en 2010 con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los niños en situación de pobreza, con énfasis en las áreas de educación, salud y nutrición. La iniciativa fue lanzada durante la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), mediante el decreto ejecutivo PCM-24-2010. Su ejecución estuvo a cargo del Programa de Asignación Familiar (PRAF) y fue financiada por organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). No obstante, el programa fue eliminado en 2014, al cierre del mandato de Lobo Sosa, y desde entonces no ha sido reactivado oficialmente.

No hay evidencia