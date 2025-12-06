Hondureña es asesinada presuntamente por su pareja en Carolina del Sur, EE UU

Carolina del Sur, Estados Unidos.- Ana Martínez, una joven originaria de Catacamas, Olancho, fue encontrada sin vida dentro de su vivienda, tras presuntamente ser asesinada por su pareja en su residencia en el sector de City View, Greenville County, en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Según informaron las autoridades locales, Martínez y su pareja fueron hallados sin vida dentro de su vivienda alrededor de la 1:50 p.m. del viernes.

Una llamada de emergencia al 911 alertó sobre dos personas inconscientes en el interior; ambos fueron encontrados con heridas de bala.