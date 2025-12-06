Hondureña es asesinada presuntamente por su pareja en Carolina del Sur, EE UU

Carolina del Sur, Estados Unidos.- Ana Martínez, una joven originaria de Catacamas, Olancho, fue encontrada sin vida dentro de su vivienda, tras presuntamente ser asesinada por su pareja en su residencia en el sector de City View, Greenville County, en Carolina del Sur, Estados Unidos.
Según informaron las autoridades locales, Martínez y su pareja fueron hallados sin vida dentro de su vivienda alrededor de la 1:50 p.m. del viernes.
Una llamada de emergencia al 911 alertó sobre dos personas inconscientes en el interior; ambos fueron encontrados con heridas de bala.
Los primeros indicios apuntan a un posible feminicidio seguido de suicidio, aunque la investigación continúa abierta. Hasta el momento no se ha revelado el nombre de su pareja.
Medios informaron que la víctima sufría violencia doméstica desde hace varios meses. Ana Martínez era madre de dos hijos y, según conocidos, había denunciado en varias ocasiones los patrones de control y abuso de su pareja.
Amigos y familiares expresaron su consternación y dolor en redes sociales. “Mi amiga Ana nos duele tanto a quienes la tuvimos cerca; se lleva una parte de nuestros corazones. Dios nos proteja de hombres narcisistas; ella contaba cómo él la controlaba al punto de revisar incluso su ropa interior, sin imaginar que llegaría a tanto”, reveló Gladys López, amiga cercana de Ana.
El forense del condado continúa recopilando evidencia para esclarecer las circunstancias exactas de este crimen.