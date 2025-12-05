No se vio en TV: error en sorteo, FIFA sorprende y posible Messi vs Cristiano

Sorteo del Mundial 2026: los complejos grupos de las selecciones de la Concacaf, el error de la FIFA con México y el controversial premio otorgado a Donald Trump.
¡Oficial! Los grupos del Mundial 2026 quedaron establecidos: Argentina con rivales favorables, México reeditando su apertura de 2010 vs Sudáfrica, el duelo estelar entre Cristiano Ronaldo y James, y un desafío complejo para Haití.
Uno de los momentos más cuestionados del sorteo ocurrió cuando el presidente estadounidense Donald Trump recibió el primer "Premio FIFA de la Paz", otorgado por lo que la organización calificó como "acción extraordinaria" en busca de la paz en zonas como Gaza, el sudeste asiático, África y Ucrania.
En la entrega del trofeo, Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, afirmó durante el sorteo: "Intentaremos seguir compitiendo y nunca dar nada por perdido. Es la expectativa que tiene nuestra gente".
La FIFA también tuvo un guiño humorístico: los mandatarios de EE.UU., México y Canadá extrajeron pelotas de un bombo, pero todas tenían escrito el nombre de su respectiva nación.
'Selfie' histórica: el presidente de la FIFA, Giovanni Infantino, junto a Donald Trump (EE.UU.), Claudia Sheinbaum (México) y Mark Carney (Canadá) durante el sorteo del primer Mundial de 48 equipos en tres naciones.
Casi inadvertido: durante la transmisión en vivo, Canadá fue ubicado erróneamente en el Grupo D (asignado a Estados Unidos), pero el equipo técnico lo corrigió de inmediato, colocándolo en el Grupo B, su lugar correcto.
¿Actuado o un error? Kevin Hart desveló la sorpresa del primer show de medio tiempo en la historia de los mundiales. Infantino lo confirmó.
Por primera vez en la historia, se repetirá un partido inaugural de la Copa del Mundo: México vs Sudáfrica abrirán el torneo en el Estadio Azteca.
La Selección Nacional de México iniciará su camino mundialista el 11 de junio de 2026 ante el equipo proveniente de África.
Los ingleses conocieron su grupo y volverán a medirse a una selección centroamericana que fue ampliamente superada por ellos en la edición de 2018.
Panamá integrará el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.
Mientras Honduras y Costa Rica quedaron fuera, Panamá se erige como la única selección de Centroamérica que competirá en el Mundial 2026.
Por su parte, la selección de Haití, que dejó fuera a Costa Rica y Honduras, se enfrentará a Brasil, Marruecos y Escocia en el grupo C.
Curazao, la selección más pequeña en clasificar a un Mundial, enfrentará a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, tras cinco intentos fallidos, podrían enfrentarse por primera vez en un partido de Mundial si superan la fase de grupos y se cruzan en cuartos de final del torneo que se jugará en EE.UU., México y Canadá.
Por última vez podría darse el enfrentamiento entre Cristiano (40) y Messi (38), un duelo que el mundo espera, pero que nunca ocurrió en cinco mundiales previos. El destino ahora depende de Portugal y Argentina en 2026.
Si ambos equipos finalizan primeros en sus grupos, se verían las caras en los cuartos de final en Kansas City el 11 de julio. Portugal está en el Grupo K con Uzbekistán, Colombia y un ganador de la repesca (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo). Argentina, por su parte, integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.
Si Portugal termina primero y Argentina clasifica como uno de los mejores terceros, el duelo entre Cristiano y Messi podría adelantarse a los dieciseisavos de final el 3 de julio en Kansas City.
Si ambos equipos terminan segundos y superan los dieciseisavos, se cruzarían en octavos de final el 6 de julio en Dallas. Si Argentina es primero y Portugal segundo, solo podrían enfrentarse en la final.