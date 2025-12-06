Fiscal general ordenó a la ATIC ingresar al CNE en julio del 2025, no en diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- Circula como actual un video en redes sociales en la que el fiscal general, Johel Zelaya, ordenó el ingreso y decomiso de documentos por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) al Consejo Nacional Electoral (CNE). De acuerdo a la entrada del post, la acción se da por denuncias de conspiración de fraude y extorsión de los consejeros del órgano electoral. No obstante, la secuencia no es reciente. La grabación corresponde al 30 de julio del 2025, cuando Zelaya, en conferencia de prensa, realizó la petición por una supuesta conspiración al proceso electoral. "El fiscal general ordena a la ATIC ingresar de inmediato al consejo nacional electoral para recolectar pruebas y documentación clavé, el MP investigará denuncias de Conspiración Fraude y extorsión señalamientos mutuos entre los consejeros del ente electoral", dice la entrada de una publicación de X que tiene más de 36,000 visualizaciones desde el 5 de diciembre del 2025.

Las elecciones generales en Honduras se desarrollaron el domingo 30 de noviembre del 2025. Hasta las 6:00 de la tarde del 5 de diciembre del 2025, en el conteo de votos, Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, registraba 1,123,321 votos, mientras Salvador Nasralla, aspirante del Partido Liberal, sumaba 1,112,570. Rixi Moncada, aspirante del Partido Liberal contaba con 543,675 votos, Nelson Ávila del Pinu con 23,398 y Mario Rivera de la Democracia Crisitiana con 4,882 votos.

Es de julio

Una búsqueda inversa en Google con una captura de pantalla del video, usando la herramienta Invid We Verify, llevó a un video publicado por el canal de Hoy Mismo titulado: "Hoy Mismo a. m. - 30 de julio de 2025" publicado el 30 de julio de 2025. Desde la hora 2:42:43 al 2:45:43 de la secuencia, se puede escuchar las declaraciones que utilizada la publicación para sacar de contexto el clip.