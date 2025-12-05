Estas imágenes sobre como luce JOH fueron frabicadas con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula una publicación en redes sociales que despliega dos fotografías que muestran supuestamente como luce físicamente el expresidente de Honduras (2014-2018 y 2018-2022) Juan Orlando Hernández, tras salir de prisión. Sin embargo, no son reales. Son imágenes creadas con inteligencia artificial (IA), según constató EH Verifica a través de un análisis visual y herramientas especializadas de detección de contenido digital. "Primicia así luce el ex presidente JOH después de salir de la cárcel", dice la entrada de una publicación en Facebook que circula desde el 3 de diciembre de 2025.

Según los registros del Federal Bureau of Prisons (BOP) de EE. UU., Juan Orlando Hernández fue liberado el 1 de diciembre de 2025. Su liberación se concretó tras recibir un indulto concedido por el entonces presidente estadounidense Donald Trump el 28 de noviembre del 2025. Tras su salida, Hernández publicó un mensaje en sus redes sociales el 3 de diciembre, declarando: "Soy un hombre libre" y reafirmando su inocencia. Juan Orlando Hernández fue condenado en junio de 2024 por un tribunal de Nueva York a 45 años de prisión, tras ser declarado culpable por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y uso de armas de fuego.

Hechas con IA

Una búsqueda inversa en Google Lens, realizada con la imagen atribuida a Juan Orlando Hernández, confirmó que esta no ha sido publicada por medios de comunicación ni por fuentes confiables. Una pesquisa en los perfiles oficiales del exmandatario en Facebook , X (antes Twitter) y TikTok no mostró la publicación de las fotografías Tampoco aparecen en las cuentas de su esposa, Ana García ( Facebook , X ), ni en la de su hija, Daniela Hernández ( Facebook , Instagram ). Hernández publicó un video este viernes 5 de diciembre en su cuenta de TikTok en la que muestra su verdadera apariencia tras salir de prisión el pasado 1 de diciembre.

En la secuencia, Hernández luce sin barba y rasgos naturales, distintos a los que presentan las imágenes. Un análisis visual de EH Verifica constató que en la primera imagen se observan varios indicios que las imágenes fueron generadas por inteligencia artificial (IA). Por ejemplo la textura de la piel aparece simétrica, sin poros ni variaciones naturales, y la barba presenta bordes difusos poco coherentes con una fotografía real. Las gafas muestran deformaciones en las patillas y reflejos imprecisos en los cristales, mientras que la mano y el teléfono carecen de detalles naturales: los dedos lucen rígidos y el dispositivo no presenta bordes ni reflejos propios de un objeto real. En la segunda imagen también se identifican varias inconsistencias. El rostro presenta también rasgos uniformes, comunes en contenido generado con IA. Las manos muestran proporciones poco naturales, con dedos largos y posiciones rígidas que no corresponden a una postura real. Asimismo, algunos objetos del fondo aparecen borrosos o indefinidos, y la iluminación del rostro no coincide con la luz fuerte proveniente de la ventana, lo que refuerza la sospecha que fue creada digitalmente. En todo caso, al analizar la imagen con la herramienta Hive Moderation, especializada en detección de IA, se obtuvo un resultado de 97% de probabilidad de que la imagen fue generada con inteligencia artificial. Según esta escala, se trata de un caso de alta probabilidad de deepfake.