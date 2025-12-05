Así se jugará la última jornada de la Liga Nacional con partidos definitorios

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada 22 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional se jugará este fin de semana y tendrá un cierre electrizante, ya que en estos últimos partidos se definirá al ganador de las vueltas regulares.
Olimpia y Marathón llegan cabeza a cabeza a la fecha final, con los albos dependiendo de sí mismos y los verdolagas al acecho, listos para arrebatar el liderato si se da un tropiezo en Tegucigalpa.
Olimpia recibirá al Victoria el sábado 6 de diciembre en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera a las 5:15 PM, un duelo donde los leones están obligados a sumar si quieren asegurar el primer lugar.
Tras perder la cima en la jornada previa, el equipo de Eduardo Espinel sabe que solo un triunfo le garantiza finalizar en lo más alto. Luego, Juticalpa recibe al Motagua a las 7:30 PM en el Estadio Juan Ramón Brevé. Este compromiso no tiene condimentos importantes.
El domingo 7 de diciembre habrá tres partidos electrizantes. Primero, Olancho visita al Choloma a partir de las 3:00 PM en el Estadio Rubén Deras.
Seguido, Lobos UPNFM se mide ante Real España en el Estadio Emilio Williams, cuyo horario también es a las 3:00 PM. Finalmente, Platense recibe al Génesis PN en el estadio Excélsior en el mismo horario.
Por su parte, Marathón descansa tras cumplir con sus partidos en las vueltas regulares. La fecha también definirá el último clasificado a la triangular. Olancho FC y Lobos UPNFM llegan con posibilidades matemáticas, aunque los olanchanos dependen de ganarle al Choloma y que Lobos UPNFM no triunfe ante Real España en Choluteca.
Entre los equipos ya clasificados para las dos triangulares se encuentran Olimpia, Marathón, Real España, Motagua y Platense quienes han mantenido regularidad a lo largo del campeonato.
A ellos se les sumará uno entre Olancho y Lobos, para completar el cuadro que peleará directamente por el título del Apertura 2025.
La lucha por el liderato, el último boleto disponible y la antesala de las triangulares convierten esta fecha en una de las más importantes del torneo. Todo está listo para que se conozcan los protagonistas del tramo final del Apertura 2025.