Así se jugará la última jornada de la Liga Nacional con partidos definitorios

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada 22 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional se jugará este fin de semana y tendrá un cierre electrizante, ya que en estos últimos partidos se definirá al ganador de las vueltas regulares. Olimpia y Marathón llegan cabeza a cabeza a la fecha final, con los albos dependiendo de sí mismos y los verdolagas al acecho, listos para arrebatar el liderato si se da un tropiezo en Tegucigalpa.

Olimpia recibirá al Victoria el sábado 6 de diciembre en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera a las 5:15 PM, un duelo donde los leones están obligados a sumar si quieren asegurar el primer lugar. Tras perder la cima en la jornada previa, el equipo de Eduardo Espinel sabe que solo un triunfo le garantiza finalizar en lo más alto. Luego, Juticalpa recibe al Motagua a las 7:30 PM en el Estadio Juan Ramón Brevé. Este compromiso no tiene condimentos importantes. El domingo 7 de diciembre habrá tres partidos electrizantes. Primero, Olancho visita al Choloma a partir de las 3:00 PM en el Estadio Rubén Deras. Seguido, Lobos UPNFM se mide ante Real España en el Estadio Emilio Williams, cuyo horario también es a las 3:00 PM. Finalmente, Platense recibe al Génesis PN en el estadio Excélsior en el mismo horario. Por su parte, Marathón descansa tras cumplir con sus partidos en las vueltas regulares. La fecha también definirá el último clasificado a la triangular. Olancho FC y Lobos UPNFM llegan con posibilidades matemáticas, aunque los olanchanos dependen de ganarle al Choloma y que Lobos UPNFM no triunfe ante Real España en Choluteca.