Marathón arrebata el liderato de la tabla tras vencer a Lobos de la UPNFM

El 'Monstruo Verde' recibe al equipo universitario en el Yankel Rosenthal, días después del fallecimiento y actividades de homenaje a Orinson Amaya

  • 04 de diciembre de 2025 a las 13:41
Damin Ramírez e Isaac Castillo anotaron para el equipo verdolaga

 Foto: Neptalí Romero

San Pedro Sula, Honduras.- Marathón derrotó 2-0 a Lobos de la UPNFM en la segunda parte por el cierre de la Jornada 21 de la Liga Nacional.

El partido estaba estipulado para jugarse el martes pasado, pero el fallecimiento del presidente de Marathón, Orinson Amaya, provocó que el encuentro fuera reprogramado para hoy.

Los dirigidos por Pablo Lavallén se colocan líderes y cierran las vueltas regulares en el Apertura 2025-2026. La escuadra universitaria tendrá que esperar hasta la última fecha para clasificar a la liguilla.

