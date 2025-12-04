Kevin López se refiere a su salida de Olimpia: "hubo cosas que no voy a comentar"

El 'Choloma' dio una entrevista a Diario DIEZ que su salida no fue la que esperaba, asume la situación con madurez, apoyado por su familia y confiando en que su futuro traerá nuevos retos y crecimiento, pero entiende que el mundo del fútbol está lleno de decisiones difíciles.

San Pedro Sula, Honduras .- Kevin López ha quebrado el silencio tras salir del Olimpia y ahora enfrenta un momento crucial en su carrera tras quedar como agente libre. Después de varios años en uno de los clubes más grandes del país, López se muestra tranquilo y optimista mientras espera nuevas oportunidades.

El jugador subraya la importancia de la confianza y la continuidad para recuperar su nivel óptimo dentro del campo. Reconoce que algunas opiniones surgidas tras la eliminación de la Copa Centroamericana, pero se mantiene firme para superar esas etapas difíciles y demostrar que sigue siendo un profesional comprometido.

En la misma comparecencia Kevin López aclaró los rumores sobre un tatuaje que mucha gente relacionó con el mismo Olimpia ya que es un león, explicando que se trata de un símbolo personal bíblico y de fe, sin intención de generar polémica.

¿Cómo te sentís después de esos años en Olimpia y ahora estar sin contrato? Estoy tranquilo. No era lo que queríamos ni la forma en que quería que terminara, pero la vida y las decisiones son así. Esta vez me tocó, pero estoy con mi familia, en lo personal trabajando para estar bien físicamente y confiando en que algo mejor va a salir.

​​​​​¿Cómo han sido tus días desde que eres agente libre? Bien, tranquilo. Estoy esperando qué decisión tomamos, trabajando en casa para llegar bien a donde se decida. No podemos dejar de trabajar en lo físico ni bajar el ritmo, sé que el tiempo es corto y hay que llegar en buena forma al club donde decida continuar mi carrera.

¿Extrañás a los compañeros y la rutina de entrenar cada día?

Sí, claro que sí. Se extraña compartir con el grupo, los compañeros y amigos que dejé. Pero como te digo, el fútbol son decisiones y aunque no quería que fuera así, estoy tranquilo, trabajando y esperando qué decisión tomamos.

¿Por qué se dio la salida ahora y no al final del contrato?

Son cosas personales, temas que a veces uno no está de acuerdo y pasan, como pasa en la vida. No quería que terminara de esa manera, pero hay decisiones que uno tiene que aceptar y esta vez me tocó tomar esa decisión junto a mi familia, pero estoy tranquilo.

¿Te sentías en paz contigo mismo en estos últimos tiempos en Olimpia?

No quiero entrar en detalles, pero hubo cosas que se dieron que prefiero no comentar. Estoy muy agradecido con la institución por haberme abierto las puertas y los momentos bonitos que pasé. No todo fue como esperaba, pero ya ese ciclo terminó y ahora toca prepararme para lo que venga.

¿Es cierto que te hiciste un tatuaje del león por Olimpia?

Cuando se dio la noticia, muchos en redes sociales fue lo primero que sacaron que qué iba a hacer ahora. No, en ningún momento dije que fue por el club ni por la institución. El tatuaje lo quería hace mucho tiempo, tiene un significado personal y bíblico, relacionado con la fe. Respeto mucho al club y quiero aclarar que el tatuaje no tiene nada que ver con Olimpia.

¿Qué tan lejos estás de recuperar tu mejor versión en el fútbol?

No diría lejos. El fútbol depende mucho de la confianza y la continuidad en los partidos. A veces, cuando no confían en uno o no tienes minutos, es difícil. Pero creo que necesito jugar más y trabajar para volver a mi mejor nivel. Venía haciendo bien las cosas, anotando goles y uno a veces necesita ese seguimiento y continuidad.

¿Han llegado ofertas ya?

Estamos en pláticas y viéndolo con calma, creo que tenemos un poco de tiempo, pero estamos esperando y pensando bien las cosas. Hay opciones en Honduras y afuera.

¿Querés dejar un mensaje para Olimpia y su afición?

Estoy muy agradecido con la institución y la afición por todo el apoyo y los momentos bonitos que viví. Aunque hubo controversias y opiniones diversas, respeto todo y siempre estaré agradecido.

¿Cómo impactó en vos la muerte de Orison Amaya, presidente de Maratón?

Fue una tristeza grande. Tuve comunicación con él en ocasiones y era una persona muy tranquila, amable y respetuosa. Le mando mis condolencias a la familia y les deseo mucha fuerza para superar este momento difícil.