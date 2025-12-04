Edrick Menjívar: “El formato premia la mediocridad, pero seguimos enfocados”

El arquero explicó que el equipo buscaba asegurar el liderato, pero destacó el nivel del rival y la importancia de rescatar algo de una visita siempre complicada.

Olancho, Honduras.- Tras el empate 2-2 entre Olimpia y Olancho FC en el Juan Ramón Brevé, Edrick Menjívar valoró el punto obtenido en un duelo que reconoció como “difícil” por las aspiraciones de ambos clubes.

A pesar del golpe, afirmó que el vestuario está fuerte y unido, y remarcó su compromiso absoluto con el club: “Soy feliz aquí y voy a estar hasta que me corran”.

El guardameta confesó que aún le duele haber quedado fuera de la final de Copa Centroamericana, al punto de evitar verla por televisión.

Sobre las recientes salidas en el plantel , dijo sentirse sorprendido, calificándolas como decisiones personales y deseando lo mejor a quienes partieron.

Menjívar también se refirió al formato del torneo, dejando una crítica directa. Aseguró que “quedar primero o sexto da prácticamente lo mismo”, lo que considera un premio a la mediocridad.

Bueno dado las circunstancias del partido bien, veníamos buscando la victoria porque queríamos asegurar el primer lugar, pero sabemos que enfrentábamos un gran equipo como es Olancho que también peleaba sus oportunidades para entrar en la liguilla, sabíamos que iba a ser un partido difícil, dos buenos equipos y al final lo vamos con un punto.

El profe menciona que dependiendo del formato como que no importa mucho estar en primer o segundo lugar

Si sabemos que es un formato bien raro. Quedar primero o segundo prácticamente tenés la misma ventaja que el que está en sexto lugar, creo que ahí es un poco premiar la mediocridad también, pero sabíamos que desde el inicio iba a ser así, creo que lo más importante era encontrarnos nosotros, seguir mejorando para entrar a la segunda etapa con mejor ritmo.

Sobre los jugadores que han salido, ¿te parece que han sido temas disciplinarios o extra futbolísticos?

Creo que son dos jugadores que han sido importantes para el club, al final ellos tenían su malestar, su inconformidad que es tema personal de ellos, a mí en lo personal quiero estar en el Olimpia siempre, anhelo estar aquí siempre, ellos tomaron su decisión y lo deseamos lo mejor siempre y cuando no sea contra la Olimpia.¿Pero te tomó por sorpresa o lo veías venir?

Por sorpresa, creo que desde el 2010 que llega a la Olimpia, creo que sólo una vez había pasado con Germán Mejía, peor en estas instancias del torneo, por ahí me sorprendió la decisión que ellos tomaron, pero si ellos no eran felices aquí entonces era mejor que buscaran lo que hicieron, su salida

La gente Olimpia decía “hoy estaríamos en la final de la Copa Centroamericana”. ¿Cómo volver a convencer a esta gente para que sigan apoyando?

Es difícil porque nosotros, bueno yo incluso miraba cuando ponían ahí la tele juega la final, hoy cambiaba de canal mejor para no verlo, porque me duele todavía no estar ahí, me duele no jugar esa final, creo que teníamos todo para quedar campeón, al final se nos escapó y es algo que nos dolerá

Hay jugadores que quizás llegan a la Olimpia, pero no tienen ese ADN del amor al equipo, de permanecer

No sé qué sentimiento personal habrán tenido ellos, pero les deseamos lo mejor. Creo que no solo ellos, es importante que el que esté aquí quiera estar, quiera sentir estos colores. La quiero representar partido a partido. No tenemos ningún tipo de reproche hacia ellos. Les deseamos lo mejor. Yo soy feliz aquí y, en lo personal, voy a estar hasta que me corran. El vestuario está muy bien, todo al 100.