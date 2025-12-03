  1. Inicio
Futuro de 'Fantasma' Figueroa sería dirigir equipo que milita futbolista hondureño

Marco Antonio "Fantasma" Figueroa ahora tomaría las riendas de un reconocido club del fútbol centroamericano

  • 03 de diciembre de 2025 a las 15:05
'Fantasma' Figueroa llega de dirigir a la selección de Nicaragua en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Tegucigalpa, Honduras.- La selección de Nicaragua fue sensación en la eliminatoria que recién finalizó en la Concacaf donde alcanzaron por primera vez en la historia la ronda final rumbo al Mundial 2026.

A pesar del éxito cosechado bajo el mandato del entrenador chileno Marco Antonio "Fantasma" Figueroa no tuvo continuidad para el siguiente proceso y ahora es agente libre.

Las ofertas le llegan al "Fantasma" Figueroa y suena fuerte como principal candidato para tomar las riendas de uno de los clubes históricos de Centroamérica.

Desde Nicaragua existen reportes que colocan al "Fantasma" Figueroa como el número uno para tomar las riendas del Herediano de la primera división de Costa Rica.

En el Team milita el defensor hondureño Getsel Montes con buen suceso y siendo uno de los pilares en el bicampeonato del club costarricense.

El técnico de 63 años tiene amplia trayectoria al frente del Querétaro, Monarcas Morelia, U Católica, Everton, Universidad de Chile y Cobreloa.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

