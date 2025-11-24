Marco "Fantasma" Figueroa toma terrible noticia luego de complicar a Honduras

Managua, Nicaragua.- La eliminatoria de Concacaf finalizó con la clasificación directa de Panamá, Curazao y Haití al Mundial United 2026 quedando eliminadas selecciones como Honduras y Costa Rica. Una de las selecciones sorpresas fue Nicaragua que a pesar ser última del grupo C con apenas 4 puntos, su única victoria se dio contra Honduras en Managua.

Previo a ese triunfo histórico, Marco Antonio "Fantasma" Figueroa se ensañó contra Honduras al afirmar que les haría "la maldad" y finalmente cumplió con su objetivo. El entrenador Marco Antonio "Fantasma" Figueroa tuvo a Nicaragua por primera vez en la última etapa de la eliminatoria de Concacaf y a pesar que no logró el acontecimiento histórico se fue con la frente en alto.