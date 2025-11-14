'Fantasma' Figueroa tras triunfo de Nicaragua a Honduras: "pudimos hacer más goles"

Managua, Nicaragua.- Marco Antonio Figueroa, conocido como el 'Fantasma', es un personaje que ahora será recordado por toda Honduras luego de anunciar que iba a hacerle la 'maldad' antes del partido, para luego cumplir su palabra y propinarle una dura derrota 2-0 que complica sus aspiraciones al Mundial 2026. Pues lastimosamente para Honduras, 'Fantasma' Figueroa cumplió su palabra y Nicaragua venció a la Bicolor en una noche amarga para los catrachos en Managua. Post partido, el chileno soltó algunas frases que ahondarán en las heridas de los catrachos.

"El partido de hoy era un partido por orgullo, como les dije antes, netamente de los muchachos y ellos se dieron cuenta que pueden competir a niveles altos, porque hoy el primer tiempo Honduras no apareció, tuvimos la pelota y los contragolpes, Nicaragua pudo haber hecho dos más, hoy jugamos con el corazón y para dar la alegría a quienes vinieron a apoyar, no queremos terminar últimos por eso en Haití vamos a hacer lo mismo, la maldad", expresó Figueroa 'Fantasma' Figueroa no perdona y recordó los errores del portero Miguel Rodríguez ante Costa Rica diciendo que metería a otro en su lugar para no haber perdido por goleada ante los ticos: "Si pudiera volver al pasado y arreglar ese partido con Costa Rica, si yo meto a Alyer a lo mejor no perdemos 4-1, pero eso ya pasó, hay que felicitarlo por el partido de hoy, creo que hoy el equipo, la selección de Nicaragua dio una gran exhibición de fútbol y eso es lo que tiene que valorar y escribir», acerca del juego de la selección y sobre el guardameta Alyer Lopez y el partido que hizo contra Honduras".

Sobre hacer la "maldad" a Haití, 'Fantasma' expresó: "Nosotros dependemos de la recuperación de nuestros jugadores, las revanchas siempre son cercanas, tenemos una con la selección de Haití porque cuando vinieron no estábamos en buen momento, queremos ir a hacer un partido digno, queremos ganarle a Haití, sabemos que va a ser muy difícil, a nosotros nos ganó Haití y después fue a Honduras y perdió, el desgaste que tienen los equipos acá no es fácil, a Honduras le va a costar en Costa Rica por el desgaste". "Todos queremos ganar a veces se puede y a veces no tenemos jugadores valientes creo que el 2-0 es justo, por ahí nos hicieron el partido más fácil, todos queremos ganar, el esfuerzo es rescatable porque era un partido de orgullo, para los muchachos, se dieron cuenta que pueden. En el primer tiempo tuvimos la pelota y pudimos hacer más goles, eso rescato, jugamos con el corazón, hay mucho mérito", aseguró.