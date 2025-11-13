Honduras tiene su última oportunidad; el próximo partido en eliminatoria

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras no pudo en su visita a Nicaragua y se ha complicado en la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026. Con goles de Bancy Hernández y Jaime Moreno, los de Marco "Fantasma" Figueroa superaron a los de Reinaldo Rueda en la penúltima fecha de la fase final de la eliminatoria.

Ahora la 'Bicolor' tiene una última oportunidad, nuevamente será como visitante y está vez ante un rival directo Costa Rica. El equipo catracho regresa a Tegucigalpa este viernes desde Managua, donde estará concentrado alistándose para el decisivo choque ante los ticos.