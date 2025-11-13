  1. Inicio
  2. · Deportes

Honduras tiene su última oportunidad; el próximo partido en eliminatoria

La Selección de Honduras ahora llega con la obligación de ganar su último partido de la eliminatoria que será en San José ante Costa Rica

  • 13 de noviembre de 2025 a las 22:20
Honduras tiene su última oportunidad; el próximo partido en eliminatoria

Honduras se complica y ahora se aleja del Mundial United 2026.

 Foto: Mauricio Ayala

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras no pudo en su visita a Nicaragua y se ha complicado en la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026.

Con goles de Bancy Hernández y Jaime Moreno, los de Marco "Fantasma" Figueroa superaron a los de Reinaldo Rueda en la penúltima fecha de la fase final de la eliminatoria.

¿Qué necesita Honduras para clasificar al Mundial 2026?

Ahora la 'Bicolor' tiene una última oportunidad, nuevamente será como visitante y está vez ante un rival directo Costa Rica.

El equipo catracho regresa a Tegucigalpa este viernes desde Managua, donde estará concentrado alistándose para el decisivo choque ante los ticos.

Dejándolo todo en la cancha: las mejores fotos del primer tiempo de Nicaragua vs Honduras

El partido está programado para el martes 18 de noviembre en la cancha del estadio Nacional de San José a las 07:00 de la noche.

Honduras tiene que ganar dicho encuentro si quiere volver a la fiesta grande del fútbol, si quiere estar en su cuarto Mundial en la historia, porque Haití también llega con la misma cantidad de puntos; ocho.

La tabla de posiciones queda con Honduras con ocho puntos, Haití con la misma cantidad, Costa Rica queda seis y Nicaragua se quedó con cuatro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias