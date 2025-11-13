Honduras tiene su última oportunidad; el próximo partido en eliminatoria

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras no pudo en su visita a Nicaragua y se ha complicado en la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026.
Con goles de Bancy Hernández y Jaime Moreno, los de Marco "Fantasma" Figueroa superaron a los de Reinaldo Rueda en la penúltima fecha de la fase final de la eliminatoria.
Ahora la 'Bicolor' tiene una última oportunidad, nuevamente será como visitante y está vez ante un rival directo Costa Rica.
El equipo catracho regresa a Tegucigalpa este viernes desde Managua, donde estará concentrado alistándose para el decisivo choque ante los ticos.
El partido está programado para el martes 18 de noviembre en la cancha del estadio Nacional de San José a las 07:00 de la noche.
Honduras tiene que ganar dicho encuentro si quiere volver a la fiesta grande del fútbol, si quiere estar en su cuarto Mundial en la historia, porque Haití también llega con la misma cantidad de puntos; ocho.
La tabla de posiciones queda con Honduras con ocho puntos, Haití con la misma cantidad, Costa Rica queda seis y Nicaragua se quedó con cuatro.