Dejándolo todo en la cancha: las mejores fotos del primer tiempo de Nicaragua vs Honduras

Las cámaras de EL HERALDO captaron los momentos más intensos, emotivos y llenos de tensión del primer tiempo entre Nicaragua y Honduras. Aquí las mejores fotos

  • 13 de noviembre de 2025 a las 21:05
Aunque en el primer tiempo el anotador le dio la ventaja a la Selección de Nicaragua, la selección catracha se vio dejándolo todo en la cancha.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
En el primer tiempo, Honduras estuvo muy cerca de un empate, pero la suerte abrazó a los nicaragüenses.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
Tras el primer gol de Nicaragua, las caras de preocupación e incertidumbre no se podían evitar. Así fue captado Luis Palma.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
La guardia no se podía bajar y la selección hondureña sabía que tenía que buscar ese empate y luego una ventaja.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
Honduras no estuvo tan lejos de un empate en el primer tiempo, pero el portero de la Selección de Nicaragua, Alyel López, no dejó pasar ninguna.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
Nicaragua también dejó el corazón en la cancha del Estadio Nacional y tenía que defender esa ventaja.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
El momento en el que Nicaragua celebró el gol fue épico; el esfuerzo valió la pena y un abrazo no podía faltar.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
Luis Palma siempre estuvo atento a su entorno, mientras la afición catracha apostaba su confianza en él.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
Reinaldo Rueda también sintió el peso del primer gol de Nicaragua; el entrenador catracho no desaprovechaba ninguna oportunidad para dar instrucciones a los jugadores.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
Los aficionados catrachos, desde el minuto uno, apostaban todas sus energías al partido. Aún no pierden la esperanza de que Honduras triunfe.

 Foto: Yoseph Amaya/ EL HERALDO
