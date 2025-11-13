Dejándolo todo en la cancha: las mejores fotos del primer tiempo de Nicaragua vs Honduras

Aunque en el primer tiempo el anotador le dio la ventaja a la Selección de Nicaragua, la selección catracha se vio dejándolo todo en la cancha.
En el primer tiempo, Honduras estuvo muy cerca de un empate, pero la suerte abrazó a los nicaragüenses.
Tras el primer gol de Nicaragua, las caras de preocupación e incertidumbre no se podían evitar. Así fue captado Luis Palma.
La guardia no se podía bajar y la selección hondureña sabía que tenía que buscar ese empate y luego una ventaja.
Honduras no estuvo tan lejos de un empate en el primer tiempo, pero el portero de la Selección de Nicaragua, Alyel López, no dejó pasar ninguna.
Nicaragua también dejó el corazón en la cancha del Estadio Nacional y tenía que defender esa ventaja.
El momento en el que Nicaragua celebró el gol fue épico; el esfuerzo valió la pena y un abrazo no podía faltar.
Luis Palma siempre estuvo atento a su entorno, mientras la afición catracha apostaba su confianza en él.
Reinaldo Rueda también sintió el peso del primer gol de Nicaragua; el entrenador catracho no desaprovechaba ninguna oportunidad para dar instrucciones a los jugadores.
Los aficionados catrachos, desde el minuto uno, apostaban todas sus energías al partido. Aún no pierden la esperanza de que Honduras triunfe.