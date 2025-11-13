¿Qué necesita Honduras para clasificar al Mundial 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras complicó este jueves de gran manera su camino rumbo al Mundial United 2026 tras caer 2-0 ante Nicaragua en el estadio Nacional de Managua. Los goles de Bancy Hernández y Jaime Moreno dejaron a la Bicolor sin la posibilidad de sellar su clasificación directa en esta jornada de la Eliminatoria de Concacaf. Con este inesperado tropiezo, el panorama del grupo C de la eliminatoria queda más apretado que nunca de cara a la última fecha. Honduras se mantiene en el primer lugar con 8 puntos, igualando a Haití pero con una diferencia de dos goles más a favor, lo que le permite mantenerse en la cima de la tabla.

Haití sigue al acecho con la misma cantidad de unidades, mientras que Costa Rica, con 6 puntos, dependerá de otros resultados para aspirar por uno de los boletos directos a United. Nicaragua, pese a la victoria en casa, se queda último con 4 puntos y sin posibilidades de meterse de manera directa a la justa que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

En la última jornada, Honduras deberá visitar a Costa Rica en el sstadio Nacional de San José. Un triunfo catracho en suelo tico colocaría a la Bicolor con 11 puntos, cifra que prácticamente asegura su presencia en la Copa del Mundo. Sin embargo, la clasificación de Honduras no solo depende de sí misma. Además de vencer a Costa Rica, el equipo de Reinaldo Rueda deberá esperar que Nicaragua logre sumar ante Haití, ya sea con un empate o incluso con una victoria, para impedir que los caribeños superen a la" H". También se clasificaría con un triunfo de Haití, pero que los caribeños no goleen a los pinoleros y superen a la Bicolor en ventaja de goles en la tabla del grupo.

Así se jugará la última jornada del Grupo C