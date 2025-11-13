Nicaragua vs Honduras EN VIVO: Canal dónde ver partido HOY ONLINE por eliminatoria

Managua, Nicaragua.- Las selección de Nicaragua derrotó 2-0 a Honduras en la cancha del estadio Nacional por la quinta fecha de la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026.

Resultados de partidos del Grupo C

Nicaragua 2-0 Honduras

Haití 1-0 Costa Rica

Vive el minuto a minuto del partido de eliminatoria

Min. 89 - Moreno quedó solo frente a portería luego de otro error en la defensa, Ramírez llegó a cortar. Min. 87 - Se salva Nicaragua, Marlon Ramírez de chilena estuvo a punto de marcar, el portero la saca de la línea. Min. 84 - Modificación para Nicaragua, sale Junior Arteaga y su lugar lo ocupa Eber Martínez Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Min. 81 - Goooool de Nicaragua goool de Jaime Moreno

Min. 80 - Sale Alexy Vega lesionado y en su lugar ingresa Yustin Arboleda para Honduras. Min. 75 - Amonestado Marlon Ramírez por fuerte entrada sobre Juan Barrera. Min. 74 - Otro cambio para Nicaragua, sale lesionado Josué Quijano, ingresa Junior Delgado. Dereck Moncada se convierte en el jugador más joven en debutar con la selección Nacional de Honduras. Min. 72 - Tres cambios para Honduras, ingresan Devron García, Jorge Álvarez y Dereck Moncada, salen Getsel Montes, Romell Quioto y Kervin Arriaga, por Nicaragua se fueron Bancy Hernández y Bayron Bonilla y su lugar lo ocupan Ariel Arauz y Malorn López. Min. 63 - Falta de Getsel Montes sobre Jaime Moreno y el árbitro lo amonesta. Min. 62 - Cambio para Honduras, ingresa Marlon Ramírez, se retiran Jorge Benguché Min. 56 - Bombazo desde fuera del área de Kervin Arriaga, se le dejó servida pero se fue arriba. Min. 55 - Amonestado Anyelo Velásquez luego de bajar a Luis Palma cuando se iba al ataque. Min. 52 - Se salva Honduras, le quedó el balón de frente a Bancy Hernández luego de un pase hacia atrás de Najar que quedó corto y Menjívar lo aguató y le logró atajar. Min. 51 - Zurdazo desde fuera del área de Alexy Vega que pasó cerca del poste derecha.

Min. 49 - Otra vez Romell Quioto tiene oportunidad a gol y una vez mas falla, suave le pegó de derecha y el portero ataja. Min. 46 - Inicia la segunda parte, Honduras no hace modificaciones al igual que Nicaragua. Final del primer tiempo en Managua Min. 41 - Se salva Nicaragua, la defensa rechaza y el balón choca en Luis Palma y por poco se mete en portería, el guardameta tuvo que mandar al tiro de esquina. Min. 37 - Moreno se atreve nuevamente desde fuera del área y el balón se fue arriba. Min. 33 - Buena jugada de Deybi Flores que le filtró a Quioto y éste centra desde la izquierda pero Benguché no llega, la defensa tiró a un costado. Min. 32 - Llega Honduras, centro al área, controla Palma que envía la pelota desde la derecha, pero la defensa logró reaccionar.

Min. 28 - Se ha salvado Honduras, otra vez ingresa Nicaragua por la banda derecha, Bancy suelta derechazo y por suerte se fue por un costado. Min. 27 - Fuerte entrada de Junior Arteaga sobre Romell Quito, el árbitro sanciona pero no lo amonesta. Min. 22 - Falta sobre Jorge Benguché de Henry Niño, tiro libre para Honduras. Min. 18 - Nuevamente otra oportunidad para Romell Quioto que entra por la banda izquierda, pero no pudo darle a la pelota como deseaba. Min. 12 - Goool de Nicaragua gool de Bancy Hernández tras pase filtrado por la banda derecha y al llegar al área no perdonó. Min. 11 - Lo que se acaba de fallar Romell Quioto, centro desde la derecha de Luis Palma al 'Romántico' y la tiró arriba. Min. 5 - Otra acción de peligro de Nicaragua, Junior Arteaga soltó derechazo desde fuera del área y el balón pasó cerca. Min. 4 - Centro desde la izquierda de Barrera, por suerte no llegó nadie a cerrar y saca del área Getsel Montes. Min. 2 - Zapatazo desde muy lejos del área pateó Moreno pero el balón pasó muy arriba de la portería, Menjívar solo la quedó viendo. INICIA EL PARTIDO ENTRE LAS SELECCIONES DE NICARAGUA Y HONDURAS EN MANAGUA SALEN AL TERRENO DE LAS ACCIONES LOS JUGADORES, LISTOS PARA EL INICIO DEL PARTIDO ELIMINATORIO

7:20 PM - Ya realizan trabajos de calentamiento los futbolistas de ambas selecciones en el estadio Nacional de Managua. 7:00 PM - Jugadores que no entraron en lista por Honduras: Denis Meléndez, José Mario Pinto, Erick Puerto, Marcelo Santos, Raúl García y Edson Palacios. 6:40 PM - Los jugadores de Nicaragua ya están en la cancha del estadio previo al aprtido eliminatorio.

6:20 PM - Alineación confirmada de Honduras: Edrick Menjívar, Andy Nájar, Luis Vega, Getsel Montes, Joseph Rosales, Deiby Flores, Kervin Arriaga, Luis Palma, Romell Quioto, Alexy Vega y Jorge Benguché 6:00 PM - Comienza a ingresar los aficionados al estadio. Será una noche fresca, se espera un clima de 26 grados celsius. 5:50 PM - Largas filas se ven afuera del estadio, muchos son aficionados hondureños que no se quieren perder el partido por eliminatoria.

5:30 PM - "Ojalá que podamos celebrar, estamos en un lugar donde podemos hacer historia, si no se logra al menos dejarlo encaminado. Esperamos que los muchachos salgan claros de sus mentes. La eliminatoria ha sido irregular, también muchas lesiones. El partido más importante para el 2010 nos tocó jugar con dos jóvenes en la defensa, ahora igual, esperemos que se repite", dijo Dani Turcios en la previa del partido.

5:20 PM - Los exmundialistas Julio César el Rambo de León y Elvis Danilo Turcios se hacen presentes a este crucial juego de Honduras. 5:00 PM - Miles de aficionados hondureños se hacen presentes en el estadio Nacional de Managua para el partido eliminatorio en donde los catrachos tienen la posibilidad de clasificarse al Mundial.

El equipo que comanda Reinaldo Rueda se intaló en suelo 'pinolero' desde el pasado martes viajando desde la capital de la república y llegando a Managua.

En el primer choque que tuvieron estos equipos, la 'H' lo superó 2-0 en el estadio Nacional de Tegucigalpa con tantos de Romell Quioto y Alexy Vega. Honduras llega con la posibilidad de clasificar al Mundial de manera directa si logra triunfar en Managua y en el otro juego entre Haití y Costa Rica hay un empate, incluso, si los caribeños ganan se estaría prácticamente logrando el pase.

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO

Hora: 8:00 PM

Canal: Tigos Sports

Tabla de posiciones